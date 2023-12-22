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Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими
Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими
Верховный суд Крыма заменил условное наказание реальным лишением свободы в колонии-поселении виновнику дорожной аварии, в которой погибли два человека. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T13:57
2023-12-22T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заменил условное наказание реальным лишением свободы в колонии-поселении виновнику дорожной аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в июле прошлого года на автодороге Раздольное – Симферополь. Водитель "КамАЗа" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Opel Vectra и столкнулся с ним. В результате двое пассажиров иномарки скончались на месте.Раздольненский районный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его.Накануне суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа тормозов в машине.В начале декабря суд приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе, в котором погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое раненыСмертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водительВ Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
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96
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прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма, крым, суд, приговор
Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими

Суд в Крыму заменил условный срок реальным виновнику ДТП с двумя погибшими

13:57 22.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заменил условное наказание реальным лишением свободы в колонии-поселении виновнику дорожной аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ДТП произошло в июле прошлого года на автодороге Раздольное – Симферополь. Водитель "КамАЗа" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Opel Vectra и столкнулся с ним. В результате двое пассажиров иномарки скончались на месте.
Раздольненский районный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его.

"По результатам рассмотрения апелляционного представления суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на три года", – говорится в сообщении.

Накануне суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа тормозов в машине.
В начале декабря суд приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе, в котором погибли три человека.
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