https://crimea.ria.ru/20231205/v-krymu-vinovnika-dtp-s-tremya-pogibshimi-otpravili-v-koloniyu-poselenie-1133321319.html

В Крыму виновника ДТП с тремя погибшими отправили в колонию-поселение

В Крыму виновника ДТП с тремя погибшими отправили в колонию-поселение - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Крыму виновника ДТП с тремя погибшими отправили в колонию-поселение

Суд в Крыму приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида", в котором погибли три человека. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T15:06

2023-12-05T15:06

2023-12-05T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида", в котором погибли три человека. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Авария произошла 26 июня прошлого года в Белогорском районе у поселка Зуя. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в автомобили Renault и Nissan, которые находились на дороге. Их водители оформляли произошедшее между ними мелкое ДТП.В ходе судебного заседания свою вину молодой человек признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.Приговор в законную силу не вступил.Расследование резонансной аварии на "Тавриде", в которой погибла семья, было завершено и отправлено с утвердительным заключением в суд 1 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на трассе Симферополь – ЕвпаторияСмертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травмВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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