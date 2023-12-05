В Крыму виновника ДТП с тремя погибшими отправили в колонию-поселение
Виновник ДТП на трассе "Таврида" с тремя погибшими получил 4 года колонии-поселения
© МВД по Республике КрымДТП на трассе "Таврида" в Зуе
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида", в котором погибли три человека. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
Авария произошла 26 июня прошлого года в Белогорском районе у поселка Зуя. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в автомобили Renault и Nissan, которые находились на дороге. Их водители оформляли произошедшее между ними мелкое ДТП.
"Водитель BMW X5 M совершил наезд на стоящий в левой полосе дороги Renault Sandero. После от силы удара произошло столкновение Renault с движущимся в попутном направлении автомобилем "КамАЗ" с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний водитель Renault и его 42-летняя супруга погибли на месте происшествия. Их 15-летняя дочь была доставлена в медицинское учреждение, где вскоре скончалась", - говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания свою вину молодой человек признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на три года", - отметили в свою очередь в прокуратуре Крыма.
Приговор в законную силу не вступил.
Расследование резонансной аварии на "Тавриде", в которой погибла семья, было завершено и отправлено с утвердительным заключением в суд 1 марта.
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