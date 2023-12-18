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В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены

В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены

В Крыму пьяный водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. Погиб водитель авто, двое его пассажиров - в больнице. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T13:53

2023-12-18T13:53

2023-12-18T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Крыму пьяный водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. Погиб водитель авто, двое его пассажиров - в больнице. Об этом сообщили в МВД по республике.ДТП произошло вечером в воскресенье на автодороге Ялта–Севастополь.В результате аварии погиб на месте 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf. 25-летний молодой человек и 22-летняя девушка получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. В отношении водителя Škoda Octavia на месте происшествия составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В полиции уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на "зебре" сбили женщинуПод Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавшихСК возбудил дело после смертельного ДТП с участием полицейского на Кубани

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2023

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