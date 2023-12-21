https://crimea.ria.ru/20231221/sbivshemu-podrostka-v-yalte-voditelyu-fury-vynesli-prigovor-1133698562.html

Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор

Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор

Суд в Крыму приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T10:18

2023-12-21T10:18

2023-12-21T10:23

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа тормозов в машине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в мае этого года на улице Блюхера. Водитель грузовика Shacman, в котором находилось более 25 тонн асфальтобетонной смеси, выбрал неверные способы управления авто, в результате чего тормозная система фуры перегрелась и отказала.Грузовик выехал на тротуар, наехал на 15-летнего подростка и затем врезался в административное здание.Потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.18 декабря на дороге Ялта – Севастополь пьяный водитель Škoda Octavia не справился с управлением и допустил выезд на "встречку", где столкнулся с Volkswagen Golf. В результате водитель немецкой иномарки погиб на месте, двое пассажиров получили травмы.В начале декабря суд приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе, в котором погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на "зебре" сбили женщинуПод Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавшихВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, дтп, приговор, новости крыма