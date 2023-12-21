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Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор
Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор
Суд в Крыму приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T10:18
2023-12-21T10:18
2023-12-21T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа тормозов в машине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в мае этого года на улице Блюхера. Водитель грузовика Shacman, в котором находилось более 25 тонн асфальтобетонной смеси, выбрал неверные способы управления авто, в результате чего тормозная система фуры перегрелась и отказала.Грузовик выехал на тротуар, наехал на 15-летнего подростка и затем врезался в административное здание.Потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.18 декабря на дороге Ялта – Севастополь пьяный водитель Škoda Octavia не справился с управлением и допустил выезд на "встречку", где столкнулся с Volkswagen Golf. В результате водитель немецкой иномарки погиб на месте, двое пассажиров получили травмы.В начале декабря суд приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе, в котором погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на "зебре" сбили женщинуПод Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавшихВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
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ялта, происшествия, дтп, приговор, новости крыма
Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговор
Сбившему подростка в Ялте водителю фуры дали 3 года колонии-поселения
10:18 21.12.2023 (обновлено: 10:23 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который в Ялте сбил подростка и врезался в здание после отказа тормозов в машине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ДТП произошло в мае этого года на улице Блюхера. Водитель грузовика Shacman, в котором находилось более 25 тонн асфальтобетонной смеси, выбрал неверные способы управления авто, в результате чего тормозная система фуры перегрелась и отказала.
Грузовик выехал на тротуар, наехал на 15-летнего подростка и затем врезался в административное здание.
Потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года", - говорится в сообщении.
18 декабря на дороге Ялта – Севастополь пьяный водитель Škoda Octavia не справился с управлением и допустил выезд на "встречку", где столкнулся с Volkswagen Golf. В результате водитель немецкой иномарки погиб на месте
, двое пассажиров получили травмы.
В начале декабря суд приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП
на трассе "Таврида" в Белогорском районе, в котором погибли три человека.
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