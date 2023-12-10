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Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об это сообщает пресс-служба МВД города. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T11:05
2023-12-10T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об это сообщает пресс-служба МВД города.Инцидент произошел в районе дом №53 по улице Вакуленчука в районе 7:25 утра.В результате ДТП различные травмы получил водитель и его два пассажира: 47-летняя женщина и 12-летний ребенок. Уточняется, что ребенок ехал на заднем сидении авто без детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.В Симферополе водитель Geely Emgrand не учел погодных условий, вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в СимферополеВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополь авто врезалось столб, водитель и пассажиры получили травмы

11:05 10.12.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об это сообщает пресс-служба МВД города.
Инцидент произошел в районе дом №53 по улице Вакуленчука в районе 7:25 утра.

"Сорокалетний водитель автомобиля Renault Logan на левом закруглении дороги выехал за пределы проезжей части влево и врезался в столб", – сказано в сообщении.

В результате ДТП различные травмы получил водитель и его два пассажира: 47-летняя женщина и 12-летний ребенок. Уточняется, что ребенок ехал на заднем сидении авто без детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.
В Симферополе водитель Geely Emgrand не учел погодных условий, вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.
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