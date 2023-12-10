https://crimea.ria.ru/20231210/vrezalsya-v-stolb-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1133431514.html

Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об это сообщает пресс-служба МВД города. РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T11:05

2023-12-10T11:05

2023-12-10T11:05

ситуация на дорогах крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

севастополь

полиция севастополя

гибдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/14/1128286094_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_fbeff4fc2d6a5ca8f5e90fc4c01cafc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об это сообщает пресс-служба МВД города.Инцидент произошел в районе дом №53 по улице Вакуленчука в районе 7:25 утра.В результате ДТП различные травмы получил водитель и его два пассажира: 47-летняя женщина и 12-летний ребенок. Уточняется, что ребенок ехал на заднем сидении авто без детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.В Симферополе водитель Geely Emgrand не учел погодных условий, вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в СимферополеВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, полиция севастополя, гибдд