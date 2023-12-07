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Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
Три человека пострадали при столкновении легковой машины со служебным автомобилем полиции в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении легковой машины со служебным автомобилем полиции в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло около 22:00 в четверг на перекрестке улицы Самокиша и проспекта Кирова.В результате ДТП пострадали водитель Lada Priora, а также водитель и пассажир "УАЗ Патриот" - сотрудники полиции.На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в СевастополеИномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
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РИА Новости Крым
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Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
Три человека пострадали в ДТП с Priora и полицейской машиной в центре Симферополя
23:55 07.12.2023 (обновлено: 23:57 07.12.2023)