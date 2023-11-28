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Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе
Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе
В Севастополе при столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T21:36
2023-11-28T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 17 часов 52 минуты на улице Портовой. 40-летний водитель автомобиля Škoda вылетел за пределы дороги и врезался в световую опору.Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП с проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погибИномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеЛюдей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория
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Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе

В Севастополе два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

21:36 28.11.2023 (обновлено: 22:08 28.11.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает полиция города.
По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 17 часов 52 минуты на улице Портовой. 40-летний водитель автомобиля Škoda вылетел за пределы дороги и врезался в световую опору.
"После удара иномарку отбросило влево, на проезжую часть, где она совершила столкновение с маршрутным автобусом БАЗ, под управлением 48-летнего водителя, который двигался по своей полосе в попутном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира автобуса", - сказано в сообщении.
Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП с проводится проверка.
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