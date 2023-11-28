https://crimea.ria.ru/20231128/dva-passazhira-avtobusa-postradali-v-avarii-s-inomarkoy-v-sevastopole-1133160170.html

Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе

Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе

В Севастополе при столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T21:36

2023-11-28T21:36

2023-11-28T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 17 часов 52 минуты на улице Портовой. 40-летний водитель автомобиля Škoda вылетел за пределы дороги и врезался в световую опору.Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП с проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погибИномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеЛюдей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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