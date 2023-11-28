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На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб
На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб - РИА Новости Крым, 28.11.2023
На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб
В Краснодарском крае автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T16:54
2023-11-28T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.Инцидент произошел в Кореновском районе на 1287 км федеральной трассы М-4 "Дон" во вторник 28 ноября.В результате 54-летний водитель погиб на месте происшествия, добавили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеЛетел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в судВ Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
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РИА Новости Крым
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дтп, новости, происшествия, кубань, краснодарский край, гибдд, краснодар, трасса м-4 "дон", ростов-на-дону
На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб

Вылетел с дороги и врезался в столб: подробности смертельного ДТП на Кубани

16:54 28.11.2023
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП на Кубани
Смертельное ДТП на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в Кореновском районе на 1287 км федеральной трассы М-4 "Дон" во вторник 28 ноября.
"Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону, превысил скорость и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору линии электропередачи", – сказано в сообщении.
В результате 54-летний водитель погиб на месте происшествия, добавили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка.
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