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На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб

На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб - РИА Новости Крым, 28.11.2023

На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб

В Краснодарском крае автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T16:54

2023-11-28T16:54

2023-11-28T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.Инцидент произошел в Кореновском районе на 1287 км федеральной трассы М-4 "Дон" во вторник 28 ноября.В результате 54-летний водитель погиб на месте происшествия, добавили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеЛетел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в судВ Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новости, происшествия, кубань, краснодарский край, гибдд, краснодар, трасса м-4 "дон", ростов-на-дону