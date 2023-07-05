https://crimea.ria.ru/20230705/letel-so-skorostyu-122-kmch-delo-o-smertelnoy-avarii-v-krymu-ushlo-v-sud-1129831892.html

Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд

Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд

Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T17:14

2023-07-05T17:14

2023-07-05T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и допустил столкновение с деревом и опорой ЛЭП, в результате чего погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Смертельная авария произошла 28 апреля этого года в Черноморском по улице Революции. "Десятка" под управлением нетрезвого водителя вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб ЛЭП и дерево.В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки –59-летний мужчина и 29-летняя женщина, у которой остались четверо маленьких детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали

https://crimea.ria.ru/20230705/smertelnoe-dtp-v-sevastopole-ural-sbil-peshekhoda-i-protaranil-9-avto-1129828367.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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