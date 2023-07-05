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Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T17:14
2023-07-05T17:14
2023-07-05T17:24
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и допустил столкновение с деревом и опорой ЛЭП, в результате чего погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Смертельная авария произошла 28 апреля этого года в Черноморском по улице Революции. "Десятка" под управлением нетрезвого водителя вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб ЛЭП и дерево.В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки –59-летний мужчина и 29-летняя женщина, у которой остались четверо маленьких детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, черноморский район, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
Превысил скорость, врезался в ЛЭП и дерево: дело о смертельном ДТП в Крыму передано в суд
17:14 05.07.2023 (обновлено: 17:24 05.07.2023)