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Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд
Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T17:14
2023-07-05T17:24
дтп
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дтп в крыму и севастополе
черноморский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и допустил столкновение с деревом и опорой ЛЭП, в результате чего погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Смертельная авария произошла 28 апреля этого года в Черноморском по улице Революции. "Десятка" под управлением нетрезвого водителя вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб ЛЭП и дерево.В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки –59-летний мужчина и 29-летняя женщина, у которой остались четверо маленьких детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20230705/smertelnoe-dtp-v-sevastopole-ural-sbil-peshekhoda-i-protaranil-9-avto-1129828367.html
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, черноморский район, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в суд

Превысил скорость, врезался в ЛЭП и дерево: дело о смертельном ДТП в Крыму передано в суд

17:14 05.07.2023 (обновлено: 17:24 05.07.2023)
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Черноморском районе Крыма
Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и допустил столкновение с деревом и опорой ЛЭП, в результате чего погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Смертельная авария произошла 28 апреля этого года в Черноморском по улице Революции. "Десятка" под управлением нетрезвого водителя вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб ЛЭП и дерево.

"Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21110 и двигался по ул. Революции в поселке Черноморское со скоростью 122 км/ч", - сказано в сообщении.

В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки –59-летний мужчина и 29-летняя женщина, у которой остались четверо маленьких детей.
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