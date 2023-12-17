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Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель
Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель
Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России."В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - добавили в УМВД.На территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение, в воскресенье местами в крае в Краснодаре сильный гололед.Как сообщалось, ДТП с тремя пострадавшими произошло ночью в Симферопольском районе Крыма. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных и метеорологических условий и врезался в бетонные блоки.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих автоСильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждениеВ Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, новости
Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель

21-летний водитель ВАЗа погиб в автоаварии на Кубани

13:04 17.12.2023 (обновлено: 13:08 17.12.2023)
 
© УМВД по Краснодарскому краюСмертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
Смертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России.

Авария произошла утром в воскресенье на автодороге Тимашевск - Приморско-Ахтарск. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ 2107 и врезался в него. В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - добавили в УМВД.
© УМВД по Краснодарскому краюСмертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
Смертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
© УМВД по Краснодарскому краю
Смертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
На территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение, в воскресенье местами в крае в Краснодаре сильный гололед.
Как сообщалось, ДТП с тремя пострадавшими произошло ночью в Симферопольском районе Крыма. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных и метеорологических условий и врезался в бетонные блоки.
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