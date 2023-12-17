https://crimea.ria.ru/20231217/smertelnoe-dtp-na-kubani-pogib-21-letniy-voditel-1133611357.html

Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель

Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель

Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T13:04

2023-12-17T13:04

2023-12-17T13:08

дтп

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133611116_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_70606c1effcc1185823fee9533e41b15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России."В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - добавили в УМВД.На территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение, в воскресенье местами в крае в Краснодаре сильный гололед.Как сообщалось, ДТП с тремя пострадавшими произошло ночью в Симферопольском районе Крыма. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных и метеорологических условий и врезался в бетонные блоки.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих автоСильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждениеВ Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, новости