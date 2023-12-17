Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель
21-летний водитель ВАЗа погиб в автоаварии на Кубани
13:04 17.12.2023 (обновлено: 13:08 17.12.2023)
© УМВД по Краснодарскому краюСмертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
© УМВД по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России.
Авария произошла утром в воскресенье на автодороге Тимашевск - Приморско-Ахтарск. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ 2107 и врезался в него. В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - добавили в УМВД.
© УМВД по Краснодарскому краюСмертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
© УМВД по Краснодарскому краю
Смертельное ДТП произошло в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края
На территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение, в воскресенье местами в крае в Краснодаре сильный гололед.
Как сообщалось, ДТП с тремя пострадавшими произошло ночью в Симферопольском районе Крыма. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных и метеорологических условий и врезался в бетонные блоки.
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