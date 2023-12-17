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Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение
Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение
Сильный гололед ожидается в воскресенье в Краснодаре и Краснодарском крае. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T09:48
2023-12-17T09:48
краснодар
краснодарский край
штормовое предупреждение
новости
погода
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Сильный гололед ожидается в воскресенье в Краснодаре и Краснодарском крае. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.В краевом МЧС напоминают, что на территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются осадки виде снега и мокрого снега. Подразделения ведомства приведены в состояние повышенной готовности. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в готовности находится 44 единицы техники повышенной проходимости и 108 человек, подготовлены подвижные пункты обогрева.В Крыму, по данным гидрометцентра, в воскресенье местами пройдут дожди, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклономСнежный циклон "Ваня" идет в Крым
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РИА Новости Крым
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краснодар, краснодарский край, штормовое предупреждение, новости, погода, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение

Сильный гололед ожидается в Краснодарском крае в воскресенье

09:48 17.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛед на дороге
Лед на дороге - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Сильный гололед ожидается в воскресенье в Краснодаре и Краснодарском крае. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
"В период 00.30–01.30 и до конца суток 17декабря местами в крае и в МО г. Краснодар ожидается сильный гололед", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В краевом МЧС напоминают, что на территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются осадки виде снега и мокрого снега.
Подразделения ведомства приведены в состояние повышенной готовности. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в готовности находится 44 единицы техники повышенной проходимости и 108 человек, подготовлены подвижные пункты обогрева.
В Крыму, по данным гидрометцентра, в воскресенье местами пройдут дожди, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.
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