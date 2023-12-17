https://crimea.ria.ru/20231217/osadki-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1133446440.html

Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье

Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T00:01

2023-12-17T00:01

2023-12-17T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

евпатория

судак

феодосия

ялта

алушта

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3…+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2 до +2, днем от +3 до +7 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231215/v-krym-idut-zamorozki-1133576769.html

симферополь

севастополь

евпатория

судак

феодосия

ялта

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, евпатория, судак, феодосия, ялта, алушта, крымский гидрометцентр