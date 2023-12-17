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Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T00:01
2023-12-17T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
евпатория
судак
феодосия
ялта
алушта
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3…+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2 до +2, днем от +3 до +7 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231215/v-krym-idut-zamorozki-1133576769.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, евпатория, судак, феодосия, ялта, алушта, крымский гидрометцентр
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье дождь и снег, на дорогах гололедица

00:01 17.12.2023
 
© РИА Новости КрымГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +2…+7 градусов, в горах -3…+1", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3…+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2 до +2, днем от +3 до +7 градусов.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
В Крым идут заморозки
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЕвпаторияСудакФеодосияЯлтаАлуштаКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
21:44Главное за день: 16 декабря
21:12Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
20:39Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс
20:02Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
19:43Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
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