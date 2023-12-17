https://crimea.ria.ru/20231217/osadki-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1133446440.html
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T00:01
2023-12-17T00:01
2023-12-17T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
евпатория
судак
феодосия
ялта
алушта
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3…+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2 до +2, днем от +3 до +7 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231215/v-krym-idut-zamorozki-1133576769.html
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севастополь
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, евпатория, судак, феодосия, ялта, алушта, крымский гидрометцентр
Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье дождь и снег, на дорогах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел. Местами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +2…+7 градусов, в горах -3…+1", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3…+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2 до +2, днем от +3 до +7 градусов.