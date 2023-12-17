Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"
Более 350 тысяч жителей Ростовской области, ДНР и ЛНР остаются без света – Минэнерго
© Россети ЮгЭнергетики восстанавливают электроснабжение в Ростовской области
© Россети Юг
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители: в Ростовской области – 15 тысяч человек, в ДНР – 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.
По информации компании "Россети Юг", в течение минувшей ночи энергетики восстановили более 330 трансформаторных подстанций и 16 воздушных ЛЭП 6-10 кВ в населенных пунктах, пострадавших от ледяного дождя в Ростовской области.
"На наиболее сложных участках с многочисленными повреждениями энергетики устанавливают передвижные дизельные электростанции для скорейшего подключения жителей. Ликвидация последствий стихий продолжается в круглосуточном режиме", - сообщается в Telegram-канале предприятия.
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест.
Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.
В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.
Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.
Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.
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