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Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"
Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"
Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T09:21
2023-12-17T09:21
ростовская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новости
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
отключение электроэнергии
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго РФ.По информации компании "Россети Юг", в течение минувшей ночи энергетики восстановили более 330 трансформаторных подстанций и 16 воздушных ЛЭП 6-10 кВ в населенных пунктах, пострадавших от ледяного дождя в Ростовской области. "На наиболее сложных участках с многочисленными повреждениями энергетики устанавливают передвижные дизельные электростанции для скорейшего подключения жителей. Ликвидация последствий стихий продолжается в круглосуточном режиме", - сообщается в Telegram-канале предприятия. В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов
ростовская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), отключение электроэнергии, погода, общество
Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"

Более 350 тысяч жителей Ростовской области, ДНР и ЛНР остаются без света – Минэнерго

09:21 17.12.2023
 
© Россети ЮгЭнергетики восстанавливают электроснабжение в Ростовской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ростовской области
© Россети Юг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители: в Ростовской области – 15 тысяч человек, в ДНР – 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.
По информации компании "Россети Юг", в течение минувшей ночи энергетики восстановили более 330 трансформаторных подстанций и 16 воздушных ЛЭП 6-10 кВ в населенных пунктах, пострадавших от ледяного дождя в Ростовской области.
"На наиболее сложных участках с многочисленными повреждениями энергетики устанавливают передвижные дизельные электростанции для скорейшего подключения жителей. Ликвидация последствий стихий продолжается в круглосуточном режиме", - сообщается в Telegram-канале предприятия.
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест.
Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.
В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.
Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.
Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.
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Ростовская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Отключение электроэнергииПогодаОбщество
 
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