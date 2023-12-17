https://crimea.ria.ru/20231217/svyshe-350-tysyach-chelovek-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-tsiklona-vanya-1133607361.html

Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"

Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"

Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T09:21

2023-12-17T09:21

2023-12-17T09:21

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новости

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Более 350 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. Об этом сообщает Минэнерго РФ.По информации компании "Россети Юг", в течение минувшей ночи энергетики восстановили более 330 трансформаторных подстанций и 16 воздушных ЛЭП 6-10 кВ в населенных пунктах, пострадавших от ледяного дождя в Ростовской области. "На наиболее сложных участках с многочисленными повреждениями энергетики устанавливают передвижные дизельные электростанции для скорейшего подключения жителей. Ликвидация последствий стихий продолжается в круглосуточном режиме", - сообщается в Telegram-канале предприятия. В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест.Циклон "Ваня" принес на материковую часть России аномальные снегопады. Гололед, гололедно-изморозевые отложения и сильный ветер 15-18 м/с стали причиной массовых технологических нарушений электроснабжения на энергообъектах.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человек Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектахПять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), отключение электроэнергии, погода, общество