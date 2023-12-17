https://crimea.ria.ru/20231217/pochemu-krymchane-stali-otkazyvatsya-ot-mezhdugorodnikh-poezdok-na-svoikh-avto-1133501651.html

Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто

Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто

Все больше крымчан отказываются от междугородних поездок по полуострову на личном автомобиле, предпочитая пользоваться общественным транспортом из-за... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T07:15

2023-12-17T07:15

2023-12-17T07:15

"крымавтотранс"

радио "спутник в крыму"

вячеслав мартынов

транспорт

автобусное сообщение

автомобиль

общественный транспорт

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Все больше крымчан отказываются от междугородних поездок по полуострову на личном автомобиле, предпочитая пользоваться общественным транспортом из-за существенного роста его комфортности и удобства расписания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов. По словам Мартынова, в 2022 году автобусы в Крыму перевезли 7 миллионов 792 тысячи человек. В 2023-м, несмотря на все сложности, уже перевезено 7 миллионов 722 тысячи пассажиров, тогда как до конца года еще остается время.По его словам, сегодня по договорам с ГУП РК "Крымавтотранс" работает около 100 компаний-перевозчиков, в том числе с материка, и процесс замены автобусов идет довольно масштабный. Обновлен парк и у крупного регионального оператора "Крымтроллейбус", который работает на пригородных перевозках и тоже предоставляет комфортный транспорт, отметил Мартынов. Число маршрутов сейчас не уменьшается, а увеличивается, сокращаются лишь сезонные направления, что является традиционным для Крыма, отметил он. При этом теперь есть и международный маршрут, которым на предприятии особенно гордятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крымавтотранс", вячеслав мартынов, транспорт, автобусное сообщение, автомобиль, общественный транспорт, мнения