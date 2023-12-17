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Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
Все больше крымчан отказываются от междугородних поездок по полуострову на личном автомобиле, предпочитая пользоваться общественным транспортом из-за... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T07:15
2023-12-17T07:15
2023-12-17T07:15
"крымавтотранс"
радио "спутник в крыму"
вячеслав мартынов
транспорт
автобусное сообщение
автомобиль
общественный транспорт
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Все больше крымчан отказываются от междугородних поездок по полуострову на личном автомобиле, предпочитая пользоваться общественным транспортом из-за существенного роста его комфортности и удобства расписания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов. По словам Мартынова, в 2022 году автобусы в Крыму перевезли 7 миллионов 792 тысячи человек. В 2023-м, несмотря на все сложности, уже перевезено 7 миллионов 722 тысячи пассажиров, тогда как до конца года еще остается время.По его словам, сегодня по договорам с ГУП РК "Крымавтотранс" работает около 100 компаний-перевозчиков, в том числе с материка, и процесс замены автобусов идет довольно масштабный. Обновлен парк и у крупного регионального оператора "Крымтроллейбус", который работает на пригородных перевозках и тоже предоставляет комфортный транспорт, отметил Мартынов. Число маршрутов сейчас не уменьшается, а увеличивается, сокращаются лишь сезонные направления, что является традиционным для Крыма, отметил он. При этом теперь есть и международный маршрут, которым на предприятии особенно гордятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
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"крымавтотранс", вячеслав мартынов, транспорт, автобусное сообщение, автомобиль, общественный транспорт, мнения
Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
Крымчане отказываются от автомобилей в пользу комфортных автобусов – "Крымавтотранс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Все больше крымчан отказываются от междугородних поездок по полуострову на личном автомобиле, предпочитая пользоваться общественным транспортом из-за существенного роста его комфортности и удобства расписания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, в 2022 году автобусы в Крыму перевезли 7 миллионов 792 тысячи человек. В 2023-м, несмотря на все сложности, уже перевезено 7 миллионов 722 тысячи пассажиров, тогда как до конца года еще остается время.
"Поэтому, думаю, статистику предыдущего года мы обгоним. И, я бы сказал, что этот прирост не за счет туристов, гостей, а за счет внутреннего изменения логистических маршрутов самих крымчан. Если многие раньше пользовались личным автотранспортом, то с приходом комфортных автобусов они начинают пересаживаться на общественный транспорт. Зачем брать машину, когда ты 10 минут прошелся до остановки или автостанции, сел в удобный автобус, уехал, и вечером он тебя обратно привезет", – поделился мнением Мартынов.
По его словам, сегодня по договорам с ГУП РК "Крымавтотранс" работает около 100 компаний-перевозчиков, в том числе с материка, и процесс замены автобусов идет довольно масштабный. Обновлен парк и у крупного регионального оператора "Крымтроллейбус", который работает на пригородных перевозках и тоже предоставляет комфортный транспорт, отметил Мартынов.
Число маршрутов сейчас не уменьшается, а увеличивается, сокращаются лишь сезонные направления, что является традиционным для Крыма, отметил он.
При этом теперь есть и международный маршрут, которым на предприятии особенно гордятся.
"Международный маршрут Ялта – Минск. Он идет с определенными условиями: сначала до Брянска, потом в Минск. Тем не менее это востребованный маршрут. И мы очень горды тем, что и мы, транспортники, вносим свою лепту в признание Крыма на международной арене как части Российской Федерации", – заявил Мартынов.
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