https://crimea.ria.ru/20240808/sem-chelovek-postradali-v-massovom-dtp-s-trolleybusom-v-krymu-1139449938.html

Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму

Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму

В Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых машин и троллейбуса, в автомобилях пострадали люди. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T11:08

2024-08-08T11:08

2024-08-08T11:08

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых машин и троллейбуса, в автомобилях пострадали люди. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма, ход установления обстоятельств ДТП проверяет прокуратура.По предварительной информации, 7 августа в 22.45 в Симферополе, на улице Русская водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем KIA SPORTAGE выезжал со второстепенной дороги улицы Трубаченко на главную. Он не предоставил преимущество автомобилю SKODA под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался по улице Русской. Произошло столкновение.После водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения и столкнулся с троллейбусом TROLZA, который двигался справа в попутном направлении, и с еще одним автомобилем.В Госавтоинспекции уточняют, что водитель KIA не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП."Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе", - сообщают в надзорном ведомстве.7 августа при столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым