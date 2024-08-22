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В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый
В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый
Два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T09:14
2024-08-22T09:14
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла накануне днем в районе села Перевальное Симферопольского района. По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочинеДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВ Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице
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В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый

В ДТП на трассе Симферополь-Ялта пострадали 11-летний ребенок и один взрослый

09:14 22.08.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферопольском районе Крыма
ДТП в Симферопольском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла накануне днем в районе села Перевальное Симферопольского района. По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля - 1976 и 2013 годов рождения. Автомобилями скорой медицинской помощи они доставлены в медучреждения Симферополя", - проинформировали в ТГ-канале Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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