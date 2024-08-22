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В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый

В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый

Два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T09:14

2024-08-22T09:14

2024-08-22T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла накануне днем в районе села Перевальное Симферопольского района. По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочинеДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВ Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице

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2024

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