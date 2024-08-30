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В Крыму снизилось количество ДТП - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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В Крыму снизилось количество ДТП
В Крыму снизилось количество ДТП - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В Крыму снизилось количество ДТП
С начала года в Крыму снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на восемь процентов. Такую статистику за семь месяцев этого года в эфире... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T12:08
2024-08-30T12:08
радио "спутник в крыму"
анатолий борисенко
госавтоинспекция крыма
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
транспорт
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на восемь процентов. Такую статистику за семь месяцев этого года в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Однако есть и печальные данные. По словам Борисенко, все чаще во время ДТП страдают пешеходы. Причем, те, которые в ночное время ходят без светоотражателей, подчеркнул он.Кроме того, рассказал начальник управления Госавтоинспекции Крыма, за этот год пресечено более 13 тысяч правонарушений водителями мототранспорта.При этом улучшения наблюдаются по статистике фотофиксации ремней безопасности."Больше водителей и пассажиров стали пристегиваться, это положительная динамика. Если человек пристегнут ремнем безопасности, то при столкновении он обезопасит его на 30-40 процентов", - уточнил он.На данный момент увеличение количества камер фиксации в Крыму не планируется, добавил Борисенко.Чтобы минимизировать количество происшествий и пробок на дорогах в столице Крыма идет активная модернизация светофоров. В этом году в Симферополе обновили 35 из них. Остальные планируют заменить до конца года, уточнил он."Город заключил договор со Службой автомобильных дорог, которая в свою очередь заключила договор с подрядчиком на модернизацию остальных светофорных объектов. Мы с главой республики Сергеем Аксеновым проговаривали этот вопрос, он поддержал эту идею, финансирование на это есть", - рассказал Борисенко.Читайте также на РИА Новости Крым: ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму
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анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, транспорт, симферополь, крым
В Крыму снизилось количество ДТП

С начала года в Крыму снизилась аварийность на дорогах более чем на восемь процентов

12:08 30.08.2024
 
© РИА Новости КрымПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на восемь процентов. Такую статистику за семь месяцев этого года в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"По количеству ДТП за семь месяцев идет снижение на 8,2%, по погибшим - на 26,2%, по пострадавшим - на 11,7%. Те цели и задачи, которые стоят перед нами в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", мы их выполняем и стараемся снижать в полном объеме эту статистику", - отметил Борисенко.
Однако есть и печальные данные. По словам Борисенко, все чаще во время ДТП страдают пешеходы. Причем, те, которые в ночное время ходят без светоотражателей, подчеркнул он.

"Сильно беспокоят пешеходы, это незащищенные граждане, при совершении ДТП они получают тяжелые увечья, порой есть и летальные исходы. 181 ДТП зарегистрировано за семь месяцев, 32 погибших и 150 пострадавших. Если посмотреть на эту цифру на общем фоне, когда 120 и 32 – это четверть, а могло их не быть", - сказал Борисенко.

Кроме того, рассказал начальник управления Госавтоинспекции Крыма, за этот год пресечено более 13 тысяч правонарушений водителями мототранспорта.
При этом улучшения наблюдаются по статистике фотофиксации ремней безопасности.
"Больше водителей и пассажиров стали пристегиваться, это положительная динамика. Если человек пристегнут ремнем безопасности, то при столкновении он обезопасит его на 30-40 процентов", - уточнил он.
На данный момент увеличение количества камер фиксации в Крыму не планируется, добавил Борисенко.
Чтобы минимизировать количество происшествий и пробок на дорогах в столице Крыма идет активная модернизация светофоров. В этом году в Симферополе обновили 35 из них. Остальные планируют заменить до конца года, уточнил он.
"Город заключил договор со Службой автомобильных дорог, которая в свою очередь заключила договор с подрядчиком на модернизацию остальных светофорных объектов. Мы с главой республики Сергеем Аксеновым проговаривали этот вопрос, он поддержал эту идею, финансирование на это есть", - рассказал Борисенко.
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Радио "Спутник в Крыму"Анатолий БорисенкоГосавтоинспекция КрымаНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияТранспортСимферопольКрым
 
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