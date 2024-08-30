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В Крыму снизилось количество ДТП

В Крыму снизилось количество ДТП - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Крыму снизилось количество ДТП

С начала года в Крыму снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на восемь процентов. Такую статистику за семь месяцев этого года в эфире... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T12:08

2024-08-30T12:08

2024-08-30T12:08

радио "спутник в крыму"

анатолий борисенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на восемь процентов. Такую статистику за семь месяцев этого года в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Однако есть и печальные данные. По словам Борисенко, все чаще во время ДТП страдают пешеходы. Причем, те, которые в ночное время ходят без светоотражателей, подчеркнул он.Кроме того, рассказал начальник управления Госавтоинспекции Крыма, за этот год пресечено более 13 тысяч правонарушений водителями мототранспорта.При этом улучшения наблюдаются по статистике фотофиксации ремней безопасности."Больше водителей и пассажиров стали пристегиваться, это положительная динамика. Если человек пристегнут ремнем безопасности, то при столкновении он обезопасит его на 30-40 процентов", - уточнил он.На данный момент увеличение количества камер фиксации в Крыму не планируется, добавил Борисенко.Чтобы минимизировать количество происшествий и пробок на дорогах в столице Крыма идет активная модернизация светофоров. В этом году в Симферополе обновили 35 из них. Остальные планируют заменить до конца года, уточнил он."Город заключил договор со Службой автомобильных дорог, которая в свою очередь заключила договор с подрядчиком на модернизацию остальных светофорных объектов. Мы с главой республики Сергеем Аксеновым проговаривали этот вопрос, он поддержал эту идею, финансирование на это есть", - рассказал Борисенко.Читайте также на РИА Новости Крым: ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, транспорт, симферополь, крым