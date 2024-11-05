https://crimea.ria.ru/20241105/v-krymu-13-letnego-malchika-ubilo-tokom-v-transformatornoy-podstantsii-1141616851.html

В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции

В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции

В Кировском районе Крыма 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T10:58

2024-11-05T10:58

2024-11-05T11:16

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Трагедия произошла 4 ноября. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Прокуратура Крыма проводит проверку по факту случившегося. По информации ведомства, семья несовершеннолетнего на учетах в органах и учреждениях системы профилактики не состоит. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения.В Судаке ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Правоохранителям предстоит оценить действия специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал докладКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потопРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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