https://crimea.ria.ru/20241021/rebenok-provalilsya-v-lyuk-v-sevastopole---bastrykin-zatreboval-doklad-1141233433.html

Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад

Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад

Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника. Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка была открыта прокурорская проверка.По поручению Бастрыкина ранее Следком по Крыму и Севастополю открыл уголовное дело. Как уточняет пресс-служба СК РФ, сейчас глава ведомства запросил доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде домаЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиВ Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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