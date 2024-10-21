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Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад
Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад
Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T10:44
2024-10-21T10:44
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
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происшествия
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника. Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка была открыта прокурорская проверка.По поручению Бастрыкина ранее Следком по Крыму и Севастополю открыл уголовное дело. Как уточняет пресс-служба СК РФ, сейчас глава ведомства запросил доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде домаЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиВ Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, дети, происшествия, закон и право, новости крыма
Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад

Дело о падении ребенка в люк в Севастополе контролирует центральный аппарат СК

10:44 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника. Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка была открыта прокурорская проверка.
"Пострадавшему потребовалось длительное лечение. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены", - сказано в сообщении Следкома.
По поручению Бастрыкина ранее Следком по Крыму и Севастополю открыл уголовное дело. Как уточняет пресс-служба СК РФ, сейчас глава ведомства запросил доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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