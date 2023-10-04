https://crimea.ria.ru/20231004/v-sevastopole-rebenok-upal-v-otkrytyy-lyuk--prokuratura-nachala-proverku-1131845645.html

В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку

В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку

В Севастополе ребенок получил травму позвоночника в результате падения в открытый люк. Прокуратура города начала проверку, сообщили пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T13:47

2023-10-04T13:47

2023-10-04T14:32

севастополь

прокуратура города севастополя

новости крыма

происшествия

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму позвоночника в результате падения в открытый люк. Прокуратура города начала проверку, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года.Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка в результате падения в люк начата проверка. В ходе мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание люка, а их действиям будет дана правовая оценка. Результаты проверки находятся на контроле прокурора города Максима Жука.В ведомстве также отметили, сотрудники прокуратуры изучили законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. А в сентябре прокурор Нахимовского района отменил данное процессуальное решение органов внутренних дел. Ход и результаты дополнительной проверки по материалу находятся на контроле. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.В Следкоме по Крыму и Севастополе уточнили, что колодец был прикрыт сверху пенопластом, а его глубина превышала пять метров.Также сообщается, что мама пострадавшего опасается за жизни и здоровье других детей. По ее словам, в указанном частном секторе есть множество других столь же опасных ям.Ранее прокуратура по РК начала проверку обстоятельств, при которых девочка четырех лет получила ожог кисти после удара током в подъезде жилого дома.Читайте также на РИА Новости:Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на КубаниЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиВ Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, происшествия, крымский следком