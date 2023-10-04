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В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку
В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку
В Севастополе ребенок получил травму позвоночника в результате падения в открытый люк. Прокуратура города начала проверку, сообщили пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T13:47
2023-10-04T13:47
2023-10-04T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму позвоночника в результате падения в открытый люк. Прокуратура города начала проверку, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года.Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка в результате падения в люк начата проверка. В ходе мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание люка, а их действиям будет дана правовая оценка. Результаты проверки находятся на контроле прокурора города Максима Жука.В ведомстве также отметили, сотрудники прокуратуры изучили законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. А в сентябре прокурор Нахимовского района отменил данное процессуальное решение органов внутренних дел. Ход и результаты дополнительной проверки по материалу находятся на контроле. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.В Следкоме по Крыму и Севастополе уточнили, что колодец был прикрыт сверху пенопластом, а его глубина превышала пять метров.Также сообщается, что мама пострадавшего опасается за жизни и здоровье других детей. По ее словам, в указанном частном секторе есть множество других столь же опасных ям.Ранее прокуратура по РК начала проверку обстоятельств, при которых девочка четырех лет получила ожог кисти после удара током в подъезде жилого дома.Читайте также на РИА Новости:Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на КубаниЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиВ Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, происшествия, крымский следком
В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку
Прокуратура Севастополя начала проверку после падения ребенка в люк
13:47 04.10.2023 (обновлено: 14:32 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму позвоночника в результате падения в открытый люк. Прокуратура города начала проверку, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года.
"Установлено, что пятилетний мальчик упал в незакрытый люк бетонного колодца, вследствие чего получил травму позвоночника и в настоящее время проходит лечение", – сказано в сообщении.
Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка в результате падения в люк начата проверка. В ходе мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание люка, а их действиям будет дана правовая оценка. Результаты проверки находятся на контроле прокурора города Максима Жука.
В ведомстве также отметили, сотрудники прокуратуры изучили законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. А в сентябре прокурор Нахимовского района отменил данное процессуальное решение органов внутренних дел. Ход и результаты дополнительной проверки по материалу находятся на контроле. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
В Следкоме по Крыму и Севастополе уточнили, что колодец был прикрыт сверху пенопластом, а его глубина превышала пять метров.
"В результате падения ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, проходит непрерывное лечение и реабилитацию", – уточнили в комитете.
Также сообщается, что мама пострадавшего опасается за жизни и здоровье других детей. По ее словам, в указанном частном секторе есть множество других столь же опасных ям.
Ранее прокуратура по РК начала проверку обстоятельств, при которых девочка четырех лет получила ожог кисти после удара током
в подъезде жилого дома.
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