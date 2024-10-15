https://crimea.ria.ru/20241015/operatory-dronov-treniruyutsya-unichtozhat-bezekipazhnye-katera-v-chernom-more-1141112469.html

Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море

Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море

Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T21:07

2024-10-15T21:07

2024-10-15T21:07

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы должны оперативно обнаружить цель, а при возвращении дрона после задания правильно рассчитывать направление и скорость как патрульного катера, откуда осуществляется запуск, так и воздушных потоков.Отмечается, что мишенью операторов стал трофейный безэкипажный катер украинского производства "Магура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в СШААвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУУничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, министерство обороны рф, новости