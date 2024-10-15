https://crimea.ria.ru/20241015/operatory-dronov-treniruyutsya-unichtozhat-bezekipazhnye-katera-v-chernom-more-1141112469.html
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:07
2024-10-15T21:07
2024-10-15T21:07
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
учения
армия и флот
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112177_3:0:1233:692_1920x0_80_0_0_0c4bfe410077b8a23269e72c20e31ea9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы должны оперативно обнаружить цель, а при возвращении дрона после задания правильно рассчитывать направление и скорость как патрульного катера, откуда осуществляется запуск, так и воздушных потоков.Отмечается, что мишенью операторов стал трофейный безэкипажный катер украинского производства "Магура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в СШААвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУУничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112177_156:0:1079:692_1920x0_80_0_0_4ae8efc7523fdfb0847ea7d500e2a3c1.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, министерство обороны рф, новости
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера