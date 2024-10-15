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Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:07
2024-10-15T21:07
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы должны оперативно обнаружить цель, а при возвращении дрона после задания правильно рассчитывать направление и скорость как патрульного катера, откуда осуществляется запуск, так и воздушных потоков.Отмечается, что мишенью операторов стал трофейный безэкипажный катер украинского производства "Магура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в СШААвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУУничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, министерство обороны рф, новости
Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море

Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера

21:07 15.10.2024
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы должны оперативно обнаружить цель, а при возвращении дрона после задания правильно рассчитывать направление и скорость как патрульного катера, откуда осуществляется запуск, так и воздушных потоков.
"Боевая учеба проходит на борту патрульных катеров, что значительно усложняет задачу оператора по управлению FPV-дроном и поиску морской цели. В свою очередь, операторы, управляющие безэкипажным катером, активно маневрируют, меняя курс и скорость, чем максимально затрудняют поиск и заход на цель операторам FPV-дронов", - рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что мишенью операторов стал трофейный безэкипажный катер украинского производства "Магура".
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