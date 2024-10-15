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В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США

В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США

В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:27

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с целью показать западным хозяевам какой-то успех в свете приближающихся выборов в США. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет", - сказал спикер крымского парламента.Он отметил, что Вооруженные силы РФ, силовые и правоохранительные структуры и органы власти принимают необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности региона.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что угрозы для полуострова исходят в основном из трех украинских регионов – Одесской и Николаевской областей, а также правобережья Херсонщины. По его словам, совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с модернизированных бомбардировщиков Су-24.Как заявил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем сбили 16 беспилотниковЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударовНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, атаки всу на крым, сша, украина