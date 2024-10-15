В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США
Киев будет пытаться наносить удары по Крыму в свете выборов в США – Константинов
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с целью показать западным хозяевам какой-то успех в свете приближающихся выборов в США. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет", - сказал спикер крымского парламента.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ, силовые и правоохранительные структуры и органы власти принимают необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности региона.
"Мы стараемся в рамках наших полномочий делать все возможное. В этом плане Крым выглядит относительно неплохо. Тем не менее, враг опасен, и никаких поводов расслабляться не должно быть. Крым живет своей жизнью, но мы достаточно мобилизованы", - подчеркнул Константинов.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что угрозы для полуострова исходят в основном из трех украинских регионов – Одесской и Николаевской областей, а также правобережья Херсонщины. По его словам, совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с модернизированных бомбардировщиков Су-24.
Как заявил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.
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