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В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США
В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США
В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T15:27
2024-10-15T15:27
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
крым
мнения
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с целью показать западным хозяевам какой-то успех в свете приближающихся выборов в США. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет", - сказал спикер крымского парламента.Он отметил, что Вооруженные силы РФ, силовые и правоохранительные структуры и органы власти принимают необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности региона.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что угрозы для полуострова исходят в основном из трех украинских регионов – Одесской и Николаевской областей, а также правобережья Херсонщины. По его словам, совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с модернизированных бомбардировщиков Су-24.Как заявил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем сбили 16 беспилотниковЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударовНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир константинов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, атаки всу на крым, сша, украина
В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США

Киев будет пытаться наносить удары по Крыму в свете выборов в США – Константинов

15:27 15.10.2024
 
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым на Южном берегу Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с целью показать западным хозяевам какой-то успех в свете приближающихся выборов в США. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет", - сказал спикер крымского парламента.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ, силовые и правоохранительные структуры и органы власти принимают необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности региона.
"Мы стараемся в рамках наших полномочий делать все возможное. В этом плане Крым выглядит относительно неплохо. Тем не менее, враг опасен, и никаких поводов расслабляться не должно быть. Крым живет своей жизнью, но мы достаточно мобилизованы", - подчеркнул Константинов.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что угрозы для полуострова исходят в основном из трех украинских регионов – Одесской и Николаевской областей, а также правобережья Херсонщины. По его словам, совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с модернизированных бомбардировщиков Су-24.
Как заявил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымМненияАтаки ВСУ на КрымСШАУкраина
 
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