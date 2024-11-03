https://crimea.ria.ru/20241103/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-obestocheny-neskolko-poselkov-1141579550.html

В Нижнегорском районе Крыма обесточены несколько поселков

В Нижнегорском районе Крыма обесточены несколько поселков - РИА Новости Крым, 03.11.2024

В Нижнегорском районе Крыма обесточены несколько поселков

В Нижнегорском районе Крыма пять поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T09:01

2024-11-03T09:01

2024-11-03T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма пять поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Над устранением неполадки работает аварийная бригада. По данным пресс-службы компании, возобновить подачу электричества абонентам планируется в течение трех часов.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это рабоату проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

нижнегорский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнегорский район, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму