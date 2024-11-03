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Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T00:01

2024-11-03T00:01

2024-11-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5...7, днем потеплеет до +11Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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