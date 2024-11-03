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Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T00:01
2024-11-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5...7, днем потеплеет до +11Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 03.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем всего +5…+10; в горах ночью и днем -4…-1", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5...7, днем потеплеет до +11
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
22:55Главные новости Крыма: 2 ноября
22:34Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
22:11Главное за день: 2 ноября
21:45Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
21:21Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
20:32На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
20:04Женщина упала со склона в горах Крыма
19:47Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
19:27Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
19:03Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным
18:40Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
18:24Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод
17:52Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
17:45Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:40Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые
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