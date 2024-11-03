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Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T00:01
2024-11-03T00:01
2024-11-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5...7, днем потеплеет до +11Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем всего +5…+10; в горах ночью и днем -4…-1", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5...7, днем потеплеет до +11
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