https://crimea.ria.ru/20240711/plastik-ili-nalichnye-pochemu-stoit-perevesti-pensiyu-na-bankovskuyu-kartu-1138771080.html

Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту

Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту

Пенсионеры в России имеют право сами определять способ получения пенсии. И часть из них, особенно люди более преклонного возраста, до сих пор предпочитают... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T14:17

2024-07-11T14:17

2024-07-11T14:17

банк

банковская карта

пенсия

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Пенсионеры в России имеют право сами определять способ получения пенсии. И часть из них, особенно люди более преклонного возраста, до сих пор предпочитают наличные. Да, живые деньги в руках греют душу, но все же вариант с наличными имеет недостатки: ожидание в очередях, риск потери или кражи денег, или даже появления фальшивых банкнот. Обо всех этих неудобствах можно забыть, если перевести пенсию на банковскую карту. Получение пенсии на карту имеет целый ряд преимуществ, о которых расскажем в этом материале.КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЫГОДАИтак, одним из главных удобств получения пенсии на карту является экономия времени: не нужно никуда ходить, не нужно никого ждать и волноваться. О поступлении денег вам сигнализирует смс-сообщение или пуш-уведомление от банка. При этом зачисление средств происходит автоматически, что исключает любые ошибки, связанные с человеческим фактором.Делать покупки с картой в магазинах также намного легче: если сумма невелика, достаточно просто приложить карту к терминалу и дождаться чека. Таким образом уходит в прошлое нудный и раздражающий процесс выуживания мелочи и подсчета сдачи.Кроме того, при получении карты любой банк предложит вам абсолютно бесплатно подключиться к своей системе интернет-банка, где вы сразу получаете массу новых возможностей. Так, вы сможете через компьютер или смартфон дистанционно оплатить жилищно-коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, перевести деньги и даже открыть вклад. При этом вы всегда будете знать свой баланс и видеть историю операций.С точки зрения безопасности карта также имеет преимущество перед наличными. Ваши деньги хранятся на счету в банке, а не дома, что исключает их похищение злоумышленником. Даже в случае потери карты, вы не лишитесь денег, так как карта защищена ПИН-кодом, который знаете только вы.Перевод пенсии на карту – это не только удобство, но и возможность приумножить свои средства. Так, большинство банков выплачивают на остаток по карте проценты, которые на сегодняшний день могут достигать 7%. Также банк при переводе пенсии на его карту может предложить пенсионеру единовременную премию. Кроме того, некоторые банки предоставляют пожилым людям, получающим пенсию на их карту, более выгодные условия при открытии вклада или получении кредита.Еще одно ощутимое преимущество карты – это экономия в виде кешбэка, которую вы вряд ли получите, расплачиваясь наличными. Кешбэк представляет собой определенную долю от потраченных на покупки средств, которая возвращается обратно на вашу карту. При этом многие банки дают возможность клиенту самому выбрать категории трат, по которым кешбэк будет наиболее высоким. Также для карт выгодные предложения от партнерских организаций банков (это могут быть отели, рестораны, АЗС, различные интернет-магазины), которые в некоторых случаях доводят уровень кешбэка до 30%.А ТЕПЕРЬ ВЫБИРАЕМ БАНКРоссийское законодательство позволяет гражданину выбрать для получения пенсии любой удобный банк. Это может быть банк, который ближе к дому, или же банк, имеющий более разветвленную сеть отделений. Но для современных пенсионеров, готовых осваивать онлайн-банкинг, все же более важны именно условия, предлагаемые тем или иным банком по картам. В любом случае надо помнить, что пенсии, как и другие государственные выплаты, перечисляются исключительно на карты платежной системы "Мир". Для пенсии подойдет как обычные дебетовые карты, так и карты, выпускаемые банками специально для пенсионеров, с особыми тарифами и условиями обслуживания.По оценкам специалистов в области финансовой грамотности, при выборе банка и карты для перевода пенсии нужно смотреть на выполнение следующих условий:- выдача, перевыпуск и облуживание карты - бесплатные;- предусмотрены бесплатные оповещения;- оплата ЖКХ, интернета, мобильной связи осуществляется без комиссии;- банк начисляет проценты на ежедневный остаток (нужно сравнить, где проценты выше);- предусмотрен кешбэк за каждую покупку, включая повышенный кешбэк на популярные у пенсионеров категории;- банк предлагает для пенсионеров специальные льготные ставки по вкладам и кредитам.После того, как вы выбрали банк, перевести туда пенсию очень просто. Нужно в офисе банка (или онлайн – через интернет-сайт или приложение) подать заявление в Социальный фонд России, который с 1 января 2023 года объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Далее банк сообщит вам, когда карта будет готова.НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МОШЕННИКОВК сожаленью, главной мишенью для мошенников всех мастей по-прежнему остаются пенсионеры, которые, несмотря на большой жизненный опыт, зачастую бывают очень доверчивыми. И сфера обращения банковских карт здесь не является исключением.Чаще всего для обмана пенсионеров используется так называемый телефонный фишинг, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, полиции, следственного комитета, ФСБ, поликлиники и пр. Их задача – выведать номер карты, а также защитный проверочный код платежных систем (CVV – три цифры на обороте карты). Этих данных бывает достаточно, чтобы совершить покупки в интернете. Поэтому важно помнить, что настоящий сотрудник банка или госорганизаций никогда не спросит у вас номер карты или CVV-код. Не имеют права требовать такую информацию и сотрудники правоохранительных структур.Чаще всего мошенники сообщают о подозрительной активности по карте и просят продиктовать ее данные, чтобы якобы обезопасить средства. Также они могут предложить перевести деньги на некий "безопасный" счет. В случае с пенсионерами мошенники активно эксплуатируют тему здоровья, выманивая персональные данные, якобы необходимые для проведения бесплатной диагностики или получения медицинской помощи. Еще одним предлогом для того, чтобы вы продиктовали данные карты и паспорта, являются якобы положенные вам выплаты, компенсации, выигрыш и т.д.Арсенал мошенников очень разнообразен и постоянно пополняется, поэтому НИКОГДА не сообщайте незнакомым людям никакие данные вашей карты, а в особенности - PIN-код и CVC-код. Получив сомнительный звонок, не спешите действовать под диктовку звонящего, кем бы он ни представлялся. Прежде всего возьмите паузу, обдумайте ситуацию, при необходимости сами позвоните в банк или посоветуйтесь с более опытными людьми.

https://crimea.ria.ru/20240708/indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-vernut--putin-podpisal-zakon-1138686885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, банковская карта, пенсия, деньги