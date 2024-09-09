https://crimea.ria.ru/20240909/dnevnik-sevastopolskogo-shkolnika-chemu-on-posvyaschen-v-etom-uchebnom-godu-1140236059.html

Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году

Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году

Дневник севастопольского школьника, который является не только документом, но и маленькой энциклопедией для учащихся, в 2024-2025 учебном году посвящен 80-летию РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

михаил развожаев

новости

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память

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым. Дневник севастопольского школьника, который является не только документом, но и маленькой энциклопедией для учащихся, в 2024-2025 учебном году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, сегодня в Севастополь пришла первая партия – 14 тысяч дневников севастопольского школьника, которые раздадут в первую очередь малышам из начальных классов.Он подчеркнул, что дневник севастопольского школьника уникален тем, что это не только документ, в котором можно записывать домашнее задание и ставить оценки, но и "маленькая севастопольская энциклопедия".Издается он с 2007 года по инициативе сенатора Екатерины Алтабаевой, и все дети получали и будут получать его бесплатно, заверил губернатор.Глава города отметил, что в этом году дневник посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и обратился к педагогам и воспитателям.Напомним, дневник севастопольского школьника на 2023-2024 учебный год был посвящен 10-летию Севастополя в составе России. Как рассказала РИА Новости Крым соавтор проекта сенатор РФ Екатерина Алтабаева, именно поэтому Севастопольская ТЭС и Бельбекский водозабор, 8-й участок федеральной трассы "Таврида" и другие знаковые достижения, которыми город может гордиться спустя 10 лет после Крымской весны, стали главной темой этого школьного документа учащихся в городе федерального значения.Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного краяПутин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории РоссииДневник севастопольского школьника не сдастся "цифре"

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, история, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне