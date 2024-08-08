Рейтинг@Mail.ru
По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/po-faktu-raneniya-poddubnogo-vozbuzhdeno-delo-o-pokushenii-na-ubiystvo-1139448783.html
По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство
По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 08.08.2024
По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство
По факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T10:29
2024-08-08T10:29
ск рф (следственный комитет российской федерации)
евгений поддубный
закон и право
новости
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111525/20/1115252000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_70399bda6134830bdae133a5b4d7f45c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. По факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В Следкоме отметили, что благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение."Следователи Следственного комитета Российской Федерации принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", - уточняют в СК.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после раненияВрачи рассказали о состоянии ПоддубногоВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111525/20/1115252000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af942afea579ab4c3181ccef12a1b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), евгений поддубный, закон и право, новости, правосудие
По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту ранения журналиста Поддубного

10:29 08.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. По факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара", - подчеркнула она.
В Следкоме отметили, что благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", - уточняют в СК.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
Врачи рассказали о состоянии Поддубного
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Евгений ПоддубныйЗакон и правоНовостиПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
12:16Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
11:54YouTube перестал работать на компьютерах россиян
11:51Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе
11:32Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами
11:08Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму
11:02В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену
10:44Удорожание билетов на поезда с курортов юга России проверяет прокуратура
10:29По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство
10:25США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД
10:10Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму
10:029 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву
09:47"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
09:40Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета
09:25Врачи рассказали о состоянии Поддубного
09:03"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область
08:50Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте
08:25"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура
08:08Медведев призвал к возмездию за Курскую область
07:55Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
Лента новостейМолния