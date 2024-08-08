https://crimea.ria.ru/20240808/po-faktu-raneniya-poddubnogo-vozbuzhdeno-delo-o-pokushenii-na-ubiystvo-1139448783.html

По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство

По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 08.08.2024

По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство

По факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T10:29

2024-08-08T10:29

2024-08-08T10:29

ск рф (следственный комитет российской федерации)

евгений поддубный

закон и право

новости

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. По факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В Следкоме отметили, что благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение."Следователи Следственного комитета Российской Федерации принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", - уточняют в СК.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после раненияВрачи рассказали о состоянии ПоддубногоВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), евгений поддубный, закон и право, новости, правосудие