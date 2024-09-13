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39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты
39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты - РИА Новости Крым, 13.09.2024
39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также инфраструктуре военных... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T16:02
2024-09-13T16:11
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и компонентов для оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНРСитуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФСпецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты

39 групповых ударов нанесены по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине

16:02 13.09.2024 (обновлено: 16:11 13.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и компонентов для оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", – говорится в сообщении.
Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, перечислили в Минобороны.
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