https://crimea.ria.ru/20240913/39-gruppovykh-udarov-na-ukraine-porazheny-neftegazovye-i-energoobekty-1140327806.html

39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты

39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты - РИА Новости Крым, 13.09.2024

39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также инфраструктуре военных... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T16:02

2024-09-13T16:02

2024-09-13T16:11

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

ракетные войска

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и компонентов для оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНРСитуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФСпецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу