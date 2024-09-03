https://crimea.ria.ru/20240903/byl-veren-dolgu-do-kontsa-kerch-prostilas-s-pogibshim-geroem-svo-1140090438.html

Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО

Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО

Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T16:07

2024-09-03T16:07

2024-09-03T15:49

керчь

память

утраты

администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Юрий Лушин родился в Щелкино в 1995 году, с раннего детства жил в Керчи, окончил школу №24 и получил профессию судосборщика. Работал строителем, записывал песни собственного сочинения, успешно участвовал в театре Марины Тарасовой. В 2023 году Юрий решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. После подготовки участвовал в боевых действиях в составе батальона "Сомали", был ранен, после лечения и реабилитации продолжил службу. Младший сержант Лушин погиб 22 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, память, утраты, администрация керчи