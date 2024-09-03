https://crimea.ria.ru/20240903/byl-veren-dolgu-do-kontsa-kerch-prostilas-s-pogibshim-geroem-svo-1140090438.html
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T16:07
2024-09-03T16:07
2024-09-03T15:49
керчь
память
утраты
администрация керчи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Юрий Лушин родился в Щелкино в 1995 году, с раннего детства жил в Керчи, окончил школу №24 и получил профессию судосборщика. Работал строителем, записывал песни собственного сочинения, успешно участвовал в театре Марины Тарасовой. В 2023 году Юрий решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. После подготовки участвовал в боевых действиях в составе батальона "Сомали", был ранен, после лечения и реабилитации продолжил службу. Младший сержант Лушин погиб 22 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики.
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, память, утраты, администрация керчи
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО
Керчь простилась с погибшим героем СВО Юрием Лушиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Керчь простилась с героем Юрием Витальевичем Лушиным. Он до конца был верен военной присяге. Мы будем вечно хранить память о герое", – сказано в сообщении.
Юрий Лушин родился в Щелкино в 1995 году, с раннего детства жил в Керчи, окончил школу №24 и получил профессию судосборщика. Работал строителем, записывал песни собственного сочинения, успешно участвовал в театре Марины Тарасовой. В 2023 году Юрий решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. После подготовки участвовал в боевых действиях в составе батальона "Сомали", был ранен, после лечения и реабилитации продолжил службу. Младший сержант Лушин погиб 22 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики.