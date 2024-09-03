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Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T16:07
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керчь
память
утраты
администрация керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Юрий Лушин родился в Щелкино в 1995 году, с раннего детства жил в Керчи, окончил школу №24 и получил профессию судосборщика. Работал строителем, записывал песни собственного сочинения, успешно участвовал в театре Марины Тарасовой. В 2023 году Юрий решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. После подготовки участвовал в боевых действиях в составе батальона "Сомали", был ранен, после лечения и реабилитации продолжил службу. Младший сержант Лушин погиб 22 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики.
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керчь, память, утраты, администрация керчи
Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВО

Керчь простилась с погибшим героем СВО Юрием Лушиным

16:07 03.09.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации, младшим сержантом Юрием Лушиным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Керчь простилась с героем Юрием Витальевичем Лушиным. Он до конца был верен военной присяге. Мы будем вечно хранить память о герое", – сказано в сообщении.

Юрий Лушин родился в Щелкино в 1995 году, с раннего детства жил в Керчи, окончил школу №24 и получил профессию судосборщика. Работал строителем, записывал песни собственного сочинения, успешно участвовал в театре Марины Тарасовой. В 2023 году Юрий решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. После подготовки участвовал в боевых действиях в составе батальона "Сомали", был ранен, после лечения и реабилитации продолжил службу. Младший сержант Лушин погиб 22 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики.
© Пресс-служба администрации КерчиЮрий Лушин
Юрий Лушин
© Пресс-служба администрации Керчи
Юрий Лушин
 
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