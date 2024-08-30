Рейтинг@Mail.ru
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240830/pogib-na-khersonskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1140010902.html
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Старшего лейтенанта, начальника зенитного ракетного расчета Марка Яндовича проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T19:31
2024-08-30T19:31
севастополь
утраты
память
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140011429_0:86:828:552_1920x0_80_0_0_0824bad120a3c3e53b8fdd9ca59e0414.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Старшего лейтенанта, начальника зенитного ракетного расчета Марка Яндовича проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Марк Евгеньевич родился и вырос в Новотроицке Оренбургской области. После окончания школы в 2011 году поступил в Челябинский госуниверситет на специальность "Прикладная математика и информатика". В 2013-2014 годах проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Оренбургского гарнизона."С самого начала СВО выполнял боевые задачи. Он мужественно сражался и мастерски командовал подчиненными. Не раз действия его подразделения спасали жизни его боевых товарищей", – подчеркнул губернатор.Марк Яндович служил добросовестно, с большим усердием, проявляя инициативу и старательность при выполнении поставленных его подразделению задач, был верным другом и пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования воинской части. Он также был любящим мужем и отцом, без колебаний вставшим на защиту своей семьи и Родины. Перед убытием на боевую задачу он сказал жене: "Если не вернусь – значит, умру героем". Он выполнил свой воинский долг до конца, как и подобает офицеру, подытожил Развожаев.Марк Евгеньевич Яндович геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140011429_92:0:828:552_1920x0_80_0_0_cc6b1c649fbbb87774184c1ca3af28cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, утраты, память, михаил развожаев
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на Херсонском направлении героем СВО

19:31 30.08.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевМарк Яндович
Марк Яндович
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Старшего лейтенанта, начальника зенитного ракетного расчета Марка Яндовича проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе простились со старшим лейтенантом, начальником зенитного ракетного расчета Марком Яндовичем. После службы по призыву Марк поступил в военную академию войск ПВО ВС РФ им. маршала А. М. Василевского. После окончания военной академии прибыл для прохождения военной службы в Севастополь", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Марк Евгеньевич родился и вырос в Новотроицке Оренбургской области. После окончания школы в 2011 году поступил в Челябинский госуниверситет на специальность "Прикладная математика и информатика". В 2013-2014 годах проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Оренбургского гарнизона.
"С самого начала СВО выполнял боевые задачи. Он мужественно сражался и мастерски командовал подчиненными. Не раз действия его подразделения спасали жизни его боевых товарищей", – подчеркнул губернатор.
Марк Яндович служил добросовестно, с большим усердием, проявляя инициативу и старательность при выполнении поставленных его подразделению задач, был верным другом и пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования воинской части. Он также был любящим мужем и отцом, без колебаний вставшим на защиту своей семьи и Родины. Перед убытием на боевую задачу он сказал жене: "Если не вернусь – значит, умру героем". Он выполнил свой воинский долг до конца, как и подобает офицеру, подытожил Развожаев.
Марк Евгеньевич Яндович геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.
СевастопольУтратыПамятьМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
19:31Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
19:10Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
18:43Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных
18:10Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
17:28Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
17:23Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов
17:11В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
16:39Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведет
16:16Колоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиков
16:01Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю
15:47Ялта и Алушта частично без света
15:4314 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю
15:37Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
15:08Российские войска освободили еще три населенных пункта
14:41Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
14:35"Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорье
14:29Шквальный ветер с градом: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
14:16Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков
14:016 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями
Лента новостейМолния