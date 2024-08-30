https://crimea.ria.ru/20240830/pogib-na-khersonskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1140010902.html

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Старшего лейтенанта, начальника зенитного ракетного расчета Марка Яндовича проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T19:31

2024-08-30T19:31

2024-08-30T19:31

севастополь

утраты

память

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Старшего лейтенанта, начальника зенитного ракетного расчета Марка Яндовича проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Марк Евгеньевич родился и вырос в Новотроицке Оренбургской области. После окончания школы в 2011 году поступил в Челябинский госуниверситет на специальность "Прикладная математика и информатика". В 2013-2014 годах проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Оренбургского гарнизона."С самого начала СВО выполнял боевые задачи. Он мужественно сражался и мастерски командовал подчиненными. Не раз действия его подразделения спасали жизни его боевых товарищей", – подчеркнул губернатор.Марк Яндович служил добросовестно, с большим усердием, проявляя инициативу и старательность при выполнении поставленных его подразделению задач, был верным другом и пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования воинской части. Он также был любящим мужем и отцом, без колебаний вставшим на защиту своей семьи и Родины. Перед убытием на боевую задачу он сказал жене: "Если не вернусь – значит, умру героем". Он выполнил свой воинский долг до конца, как и подобает офицеру, подытожил Развожаев.Марк Евгеньевич Яндович геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, память, михаил развожаев