https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html

Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

Разгром колонны ВСУ в Курской области бойцами Гвардейской отдельной ордена Жукова и ордена Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота лишь эпизод –... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T19:12

2024-09-06T19:12

2024-09-06T19:12

крым

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

сергей горбачев

севастополь

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Разгром колонны ВСУ в Курской области бойцами Гвардейской отдельной ордена Жукова и ордена Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота лишь эпизод – морпехами из Севастополя решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил капитан 1 ранга запаса, историк флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Накануне Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.3 сентября Минобороны России сообщило, что военнослужащие 810-й бригады ЧФ группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ в российском приграничье.По словам Горбачева, разгром колонны ВСУ в Курской области только эпизод, лишний раз подтверждающий героизм морпехов из Севастополя.Он подчеркнул, что имеющая опыт Чеченской кампании и решения миротворческих задач в 1990-е годы на Кавказе "810-я бригада ЧФ за 2,5 года проведения специальной военной операции проявила себя и под Волновахой, и под Мариуполем, и на Херсонском направлении"."На самом деле решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях", – подчеркнул эксперт.По мнению Горбачева, когда о выполняющих задачи в зоне СВО бойцах орденоносной бригады ЧФ рассказывают в новостях, им не нужны позывные."Поименно мы должны их знать и произносить их имена", – считает Горбачев. По разным данным, за время СВО более трех черноморских морских пехотинцев стали героями Российской Федерации.Эксперт отметил, что все морские пехотинцы в России – продолжатели великих дел со времен Петра Великого, который создал регулярный военно-морской флот и вместе с ним "полк морских солдат", как было сказано в указе российского императора."С тех пор морские пехотинцы в том или ином виде существовали в нашем флоте всегда проявляли себя ярко на Черном море, на Балтике, на Севере, на Дальнем Востоке – и в море, и на берегу. Это универсальный род сил", – заметил он.Единственным пробелом в истории отечественной морской пехоты стали несколько лет в период 1950 – 1960-х годов прошлого века, когда руководителем страны был Никита Хрущев, заметил эксперт."В 1957 году морская пехота прекратила существование, соответствующие соединения были расформированы. А в 1960 годы – всплеск", – рассказал Горбачев.Морская пехота была возрождена на Балтике, и именно балтийцы "дали основание возрожденной черноморской пехоте – был создан отдельный батальон и передислоцирован в Севастополь", добавил он.С тех пор морпехи ЧФ решали множество задач боевой службы, проявили себя в Египте, Сирии и разного рода локальных конфликтах, где требовалась помощь и были задействованы силы морской пехоты СССР, а потом и РФ.По словам Горбачева, о героизме и подвигах российских морпехов свидетельствуют не только указы о наградах, но и новые решения верховного главнокомандующего, который понимает роль морской пехоты как рода войск для страны.3 мая президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО распорядился преобразовать в дивизию 810-ю Гвардейскую отдельную ордена Жукова и ордена Ушакова бригаду морской пехоты Черноморского флота. Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

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крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей горбачев, севастополь, владимир путин (политик), новости