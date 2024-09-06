Рейтинг@Mail.ru
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
Разгром колонны ВСУ в Курской области бойцами Гвардейской отдельной ордена Жукова и ордена Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота лишь эпизод –... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T19:12
2024-09-06T19:12
крым
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сергей горбачев
севастополь
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_953c6a88c797b95506d0c44d212315da.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Разгром колонны ВСУ в Курской области бойцами Гвардейской отдельной ордена Жукова и ордена Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота лишь эпизод – морпехами из Севастополя решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил капитан 1 ранга запаса, историк флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Накануне Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.3 сентября Минобороны России сообщило, что военнослужащие 810-й бригады ЧФ группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ в российском приграничье.По словам Горбачева, разгром колонны ВСУ в Курской области только эпизод, лишний раз подтверждающий героизм морпехов из Севастополя.Он подчеркнул, что имеющая опыт Чеченской кампании и решения миротворческих задач в 1990-е годы на Кавказе "810-я бригада ЧФ за 2,5 года проведения специальной военной операции проявила себя и под Волновахой, и под Мариуполем, и на Херсонском направлении"."На самом деле решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях", – подчеркнул эксперт.По мнению Горбачева, когда о выполняющих задачи в зоне СВО бойцах орденоносной бригады ЧФ рассказывают в новостях, им не нужны позывные."Поименно мы должны их знать и произносить их имена", – считает Горбачев. По разным данным, за время СВО более трех черноморских морских пехотинцев стали героями Российской Федерации.Эксперт отметил, что все морские пехотинцы в России – продолжатели великих дел со времен Петра Великого, который создал регулярный военно-морской флот и вместе с ним "полк морских солдат", как было сказано в указе российского императора."С тех пор морские пехотинцы в том или ином виде существовали в нашем флоте всегда проявляли себя ярко на Черном море, на Балтике, на Севере, на Дальнем Востоке – и в море, и на берегу. Это универсальный род сил", – заметил он.Единственным пробелом в истории отечественной морской пехоты стали несколько лет в период 1950 – 1960-х годов прошлого века, когда руководителем страны был Никита Хрущев, заметил эксперт."В 1957 году морская пехота прекратила существование, соответствующие соединения были расформированы. А в 1960 годы – всплеск", – рассказал Горбачев.Морская пехота была возрождена на Балтике, и именно балтийцы "дали основание возрожденной черноморской пехоте – был создан отдельный батальон и передислоцирован в Севастополь", добавил он.С тех пор морпехи ЧФ решали множество задач боевой службы, проявили себя в Египте, Сирии и разного рода локальных конфликтах, где требовалась помощь и были задействованы силы морской пехоты СССР, а потом и РФ.По словам Горбачева, о героизме и подвигах российских морпехов свидетельствуют не только указы о наградах, но и новые решения верховного главнокомандующего, который понимает роль морской пехоты как рода войск для страны.3 мая президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО распорядился преобразовать в дивизию 810-ю Гвардейскую отдельную ордена Жукова и ордена Ушакова бригаду морской пехоты Черноморского флота. Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_a9dfade1953052be56f0e7274afc5c9f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей горбачев, севастополь, владимир путин (политик), новости
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

Героические ребята 810-й бригады Черноморского флота - кто они и какие задачи выполняют

19:12 06.09.2024
 
© Telegram Михаил Развожаев 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Разгром колонны ВСУ в Курской области бойцами Гвардейской отдельной ордена Жукова и ордена Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота лишь эпизод – морпехами из Севастополя решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил капитан 1 ранга запаса, историк флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Накануне Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.
"Просто героические ребята и сражаются героически", – сказал глава государства, комментируя в том числе последние события в Курской области.
3 сентября Минобороны России сообщило, что военнослужащие 810-й бригады ЧФ группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ в российском приграничье.
По словам Горбачева, разгром колонны ВСУ в Курской области только эпизод, лишний раз подтверждающий героизм морпехов из Севастополя.
"В течение двух суток соединение совершило марш вместе с техникой и вступило в бой", – отметил Горбачев.
Он подчеркнул, что имеющая опыт Чеченской кампании и решения миротворческих задач в 1990-е годы на Кавказе "810-я бригада ЧФ за 2,5 года проведения специальной военной операции проявила себя и под Волновахой, и под Мариуполем, и на Херсонском направлении".
"На самом деле решаются серьезнейшие задачи на разных направлениях", – подчеркнул эксперт.
По мнению Горбачева, когда о выполняющих задачи в зоне СВО бойцах орденоносной бригады ЧФ рассказывают в новостях, им не нужны позывные.
"Поименно мы должны их знать и произносить их имена", – считает Горбачев. По разным данным, за время СВО более трех черноморских морских пехотинцев стали героями Российской Федерации.
Эксперт отметил, что все морские пехотинцы в России – продолжатели великих дел со времен Петра Великого, который создал регулярный военно-морской флот и вместе с ним "полк морских солдат", как было сказано в указе российского императора.
"С тех пор морские пехотинцы в том или ином виде существовали в нашем флоте всегда проявляли себя ярко на Черном море, на Балтике, на Севере, на Дальнем Востоке – и в море, и на берегу. Это универсальный род сил", – заметил он.
Единственным пробелом в истории отечественной морской пехоты стали несколько лет в период 1950 – 1960-х годов прошлого века, когда руководителем страны был Никита Хрущев, заметил эксперт.
"В 1957 году морская пехота прекратила существование, соответствующие соединения были расформированы. А в 1960 годы – всплеск", – рассказал Горбачев.
Морская пехота была возрождена на Балтике, и именно балтийцы "дали основание возрожденной черноморской пехоте – был создан отдельный батальон и передислоцирован в Севастополь", добавил он.
С тех пор морпехи ЧФ решали множество задач боевой службы, проявили себя в Египте, Сирии и разного рода локальных конфликтах, где требовалась помощь и были задействованы силы морской пехоты СССР, а потом и РФ.
По словам Горбачева, о героизме и подвигах российских морпехов свидетельствуют не только указы о наградах, но и новые решения верховного главнокомандующего, который понимает роль морской пехоты как рода войск для страны.
"В этом году в мае президент принял решение на всех флотах на базе бригад морской пехоты сформировать дивизии морской пехоты. Поэтому, я думаю, скоро мы будем уже слышать в новостях: "810-я дивизия морской пехоты", – заключил эксперт.
3 мая президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО распорядился преобразовать в дивизию 810-ю Гвардейскую отдельную ордена Жукова и ордена Ушакова бригаду морской пехоты Черноморского флота.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
 
КрымАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Сергей ГорбачевСевастопольВладимир Путин (политик)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
20:56На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей
20:35Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
20:17Пожар в центре Симферополя полностью потушен - МЧС
20:05Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:41На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
19:26Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные
19:12Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
18:55Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек
18:33Российская онковакцина прошла доклинические испытания
18:16Пожар в многоэтажном доме в центре Симферополя - идет эвакуация
18:01Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет
17:50Путин созвал оперативное совещание Совбеза
17:22Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
17:11Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
17:04Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
16:41Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
16:38Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
16:3517 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
Лента новостейМолния