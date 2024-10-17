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ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки

ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2024

ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T13:17

2024-10-17T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение украинским формированиям возле населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов", – говорится в сводке Минобороны.На западной линии фронта российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение противнику возле Купянска, Петропавловки, Новоосиново, Кругляковки, Лозовой, Першотравневого и Дружелюбовки Харьковской области, а также Новосадового и Торского ДНР.ВС РФ отразили пять контратак противника. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 460 боевиков, сожжены четыре пикапа, 105-мм орудие L-119 из Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 из США. Уничтожены станция РЭБ "Анклав-Н" и шесть полевых складов с боеприпасами.Армия России нанесла поражение украинским формированиям возле Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", – говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг поражен возле Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Димитрова, Красноармейска, Селидово, Цукурино и Берестков Донецкой Народной Республики.Отражены 10 контратак штурмовых групп противника, ликвидированы до 530 боевиков, также уничтожены четыре пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.Улучшили тактическое положение и подразделения группировки войск "Восток". Противник разбит в районах населенных пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.На этом участке ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер М113 из Штатов, четыре автомобиля и 155-мм французскую САУ "Caesar".Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение противнику в окрестностях Малой Токмачки, Новоандреевки, Павловки Запорожской области, а также Осокоровки и Камышан на Херсонщине."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены полевой склад с боеприпасами и два склада с военно-техническим имуществом", – уточнили в Минобороны.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Также российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНРНа Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетикиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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