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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T16:11
2024-10-17T16:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост был закрыт в четверг в 15.11 мск.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, крым
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту снова восстановлено

16:11 17.10.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Мост был закрыт в четверг в 15.11 мск.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортКрым
 
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