https://crimea.ria.ru/20241017/kabmin-dopolnitelno-profinansiruet-novye-regiony-na-milliardy-rubley-1141159730.html
Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
Правительство сбалансирует бюджет шести субъектов России, в том числе исторических регионов, за счет дополнительных 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:30
2024-10-17T15:30
2024-10-17T15:32
правительство россии
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бюджет
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новые регионы россии
михаил мишустин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Правительство сбалансирует бюджет шести субъектов России, в том числе исторических регионов, за счет дополнительных 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.Уточняется, что регионы смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, в том числе, в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.Кабмин ранее выделил более 400 млн рублей на поддержку льготного кредитования инвесторов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. До этого Крыму и еще 12 регионов выделены 1 млрд рублей на развитие детского отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионовПравительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жильяВ России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
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новые регионы россии
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Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
Регионы России дополнительно получат 9 миллиардов рублей из федерального бюджета
15:30 17.10.2024 (обновлено: 15:32 17.10.2024)