https://crimea.ria.ru/20240627/v-rossii-vydelili-24-milliarda-na-lechenie-detey-s-redkimi-boleznyami-1138409134.html
В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями в этом году будет дополнительно выделено более 24,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T16:28
2024-06-27T16:28
2024-06-27T16:28
правительство россии
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здравоохранение в россии
михаил мишустин
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями в этом году будет дополнительно выделено более 24,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России. Средства будут направлены в государственный фонд "Круг добра", созданный по решению президента.Перечень препаратов, которые закупаются через фонд, последовательно расширяется. Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики, и это требует дополнительных ресурсов, отметил Михаил Мишустин."Созданный по решению Президента государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации", – уточнили в пресс-службе.Федеральное финансирование позволит обеспечить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублейМишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектовПятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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правительство россии, лекарства, новости, господдержка, здоровье, здравоохранение в россии, михаил мишустин, дети
В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
На лечение детей с орфанными заболеваниями выделили 24,5 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями в этом году будет дополнительно выделено более 24,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России. Средства будут направлены в государственный фонд "Круг добра", созданный по решению президента.
"Для обеспечения бесперебойной работы фонда в 2024 году правительство направит свыше 24,5 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Перечень препаратов, которые закупаются через фонд, последовательно расширяется. Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики, и это требует дополнительных ресурсов, отметил Михаил Мишустин.
"Созданный по решению Президента государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации", – уточнили в пресс-службе.
Федеральное финансирование позволит обеспечить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами.
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