Рейтинг@Mail.ru
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/mishustin-zakrepil-za-vitse-premerami-kuratorstvo-federalnykh-proektov-1138184990.html
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщает... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T10:28
2024-06-18T10:28
михаил мишустин
правительство россии
новости
политика
дмитрий чернышенко
марат хуснуллин
олег савельев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127726734_0:0:1978:1113_1920x0_80_0_0_56a947929eaab26c82228b9678e0e75f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно решению, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать проекты нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". В их числе "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект", "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи".Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ".Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".Все они входят в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Также за Савельевым закреплены проекты по развитию морских портов, Северного морского пути, региональных аэропортов, высокоскоростных железнодорожных магистралей, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.Кроме того, Савельев будет курировать проекты развития железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна.За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". Помимо этого, Марат Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, добавили в пресс-службе.Президент Владимир Путин в мае утвердил вице-премьеров и министров нового правительства.В частности, первым заместителем главы кабмина назначен Денис Мантуров, заместителями – Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин распределил обязанности между вице-премьерамиИдти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительстваГосдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127726734_195:0:1978:1337_1920x0_80_0_0_3b70fe0a6ad40a1548870f2327ade24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, правительство россии, новости, политика, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, олег савельев
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами по кураторству федеральных проектов

10:28 18.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.
Согласно решению, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать проекты нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". В их числе "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект", "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи".
Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ".
Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".
Все они входят в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Также за Савельевым закреплены проекты по развитию морских портов, Северного морского пути, региональных аэропортов, высокоскоростных железнодорожных магистралей, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.
Кроме того, Савельев будет курировать проекты развития железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна.
За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". Помимо этого, Марат Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".
В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".
Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, добавили в пресс-службе.
Президент Владимир Путин в мае утвердил вице-премьеров и министров нового правительства.
В частности, первым заместителем главы кабмина назначен Денис Мантуров, заместителями – Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
 
Михаил МишустинПравительство РоссииНовостиПолитикаДмитрий ЧернышенкоМарат ХуснуллинОлег Савельев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества
12:04Хотела снять тарзанку: в Гаспре сотрудники МЧС спасли ребенка с дерева
11:55Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
11:20Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
11:11Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
10:58Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
10:37Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
10:28Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
10:16Массовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды
09:52Атаковали аэродромы России: в сеть попали данные операторов дронов ВСУ
09:40В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
09:18Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое
09:10Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
08:50В России запретят продавать энергетики детям
08:46Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
08:33Сколько пляжей открыты в Севастополе
08:03"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
07:47Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю
07:22ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
07:08У Крымского моста выросла очередь
Лента новостейМолния