https://crimea.ria.ru/20240618/mishustin-zakrepil-za-vitse-premerami-kuratorstvo-federalnykh-proektov-1138184990.html

Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов

Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщает... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T10:28

2024-06-18T10:28

2024-06-18T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно решению, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать проекты нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". В их числе "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект", "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи".Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ".Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".Все они входят в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Также за Савельевым закреплены проекты по развитию морских портов, Северного морского пути, региональных аэропортов, высокоскоростных железнодорожных магистралей, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.Кроме того, Савельев будет курировать проекты развития железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна.За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство федеральных проектов "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". Помимо этого, Марат Хуснуллин будет курировать федеральный проект "Реинжиниринг правил промышленного строительства", который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению "Строительство".В зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко – федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, добавили в пресс-службе.Президент Владимир Путин в мае утвердил вице-премьеров и министров нового правительства.В частности, первым заместителем главы кабмина назначен Денис Мантуров, заместителями – Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин распределил обязанности между вице-премьерамиИдти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительстваГосдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, политика, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, олег савельев