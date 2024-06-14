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Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей
Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей
Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе хосписа. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T15:37
2024-06-14T15:37
крым
детский хоспис в крыму
деньги
фонд президентских грантов
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе хосписа.Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи". Размер гранта составил 4 миллиона 996 тысяч рублей. При этом софинансирование проекта составит 2 366 520 рублей.По словам Рыжковой, эта победа в престижном грантовом конкурсе, которая стала уже четвертой для Кымского детского хосписа, позволит и дальше помогать тяжелобольным детям полуострова, а также оказывать медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь их семьям.Сроки реализации проекта – до 30 июня 2025 года.Сегодня в Крыму из 160 тяжелобольных детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, 12 находятся дома на респираторной поддержке. Ежемесячно команда Крымского детского хосписа доставляет в эти семьи жизненно важное специализированное питание, лекарства, средства гигиены и медицинские расходники, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку родителям. А также привозит на дом врача реаниматолога-анестезиолога, который проверяет настройки аппарата ИВЛ и дает ценные указания.Читайте также на РИА Новости Крым:Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, детский хоспис в крыму, деньги, фонд президентских грантов, дети, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей

Проект Крымского детского хосписа получил поддержку Фонда президентских грантов

15:37 14.06.2024
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе хосписа.
Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи". Размер гранта составил 4 миллиона 996 тысяч рублей. При этом софинансирование проекта составит 2 366 520 рублей.
"Для нас это логическое продолжение большой работы по созданию системы комплексной паллиативной детской помощи в Республике Крым. При поддержке Фонда президентских грантов в 2022 году мы уже открыли первое и пока единственное в регионе отделение паллиативной медицинской помощи детям с выездной бригадой, реализовали еще несколько важных проектов", - цитирует пресс-служба генерального директора Крымского детского хосписа Анну Рыжкову.
По словам Рыжковой, эта победа в престижном грантовом конкурсе, которая стала уже четвертой для Кымского детского хосписа, позволит и дальше помогать тяжелобольным детям полуострова, а также оказывать медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь их семьям.
Сроки реализации проекта – до 30 июня 2025 года.
Сегодня в Крыму из 160 тяжелобольных детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, 12 находятся дома на респираторной поддержке. Ежемесячно команда Крымского детского хосписа доставляет в эти семьи жизненно важное специализированное питание, лекарства, средства гигиены и медицинские расходники, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку родителям. А также привозит на дом врача реаниматолога-анестезиолога, который проверяет настройки аппарата ИВЛ и дает ценные указания.
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КрымДетский хоспис в КрымуДеньгиФонд президентских грантовдетиНовости КрымаОбществоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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