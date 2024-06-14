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Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей

Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей

Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе хосписа. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T15:37

2024-06-14T15:37

2024-06-14T15:37

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе хосписа.Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи". Размер гранта составил 4 миллиона 996 тысяч рублей. При этом софинансирование проекта составит 2 366 520 рублей.По словам Рыжковой, эта победа в престижном грантовом конкурсе, которая стала уже четвертой для Кымского детского хосписа, позволит и дальше помогать тяжелобольным детям полуострова, а также оказывать медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь их семьям.Сроки реализации проекта – до 30 июня 2025 года.Сегодня в Крыму из 160 тяжелобольных детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, 12 находятся дома на респираторной поддержке. Ежемесячно команда Крымского детского хосписа доставляет в эти семьи жизненно важное специализированное питание, лекарства, средства гигиены и медицинские расходники, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку родителям. А также привозит на дом врача реаниматолога-анестезиолога, который проверяет настройки аппарата ИВЛ и дает ценные указания.Читайте также на РИА Новости Крым:Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, детский хоспис в крыму, деньги, фонд президентских грантов, дети, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе