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Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа
Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа
Мать четверых детей узнает, что беременна пятым. Денег не хватает. Поддержки и помощи от мужа – нет. И она задумывается над тем, чтобы сделать аборт. А где-то... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T20:53
2024-06-13T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мать четверых детей узнает, что беременна пятым. Денег не хватает. Поддержки и помощи от мужа – нет. И она задумывается над тем, чтобы сделать аборт. А где-то там, на небе, эта нарожденная жизнь очень хочет появиться на свет и быть самой любимой. Все это – реальная история, которую расскажут со сцены Государственного академического музыкального театра Республики Крым не профессиональные актеры, а домохозяйки, учителя и предприниматели, родители и дети, актеры православного семейного театра. Собранные средства в рамках акции будут направлены в помощь подопечным Крымского детского хосписа. Премьера состоится во вторник, 25 июня.Организаторами акции выступает региональное отделение Международной общественной организации "Союз православных женщин" в Республике Крым в партнерстве с АНО "Крымский детский хоспис". Акция проходит по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона при содействии отдела по делам семьи Крымской митрополии.Невыдуманные истории о любви и болиОдну из главных ролей в спектакле играет генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова. Первым посещать семейный театр когда-то стал ее сын Вова, а затем к овладению актерским мастерством подключилась и она."Когда ребенок начал играть в постановке, то и для меня нашлась роль. Моя героиня - мама четверых детей с бесконечно работающим мужем, которая беременна пятым ребенком. В семье встаёт вопрос: рожать или прервать его жизнь? Спойлерить не буду. Но нам бы очень хотелось, чтобы каждая женщина, услышав под сердцем стук сердца своего ребенка, могла выбрать жизнь", – рассказала Рыжкова РИА Новости Крым.Задействованы в спектакле и мамы детей с паллиативным статусом, которые являются подопечными детского хосписа.Постановка семейного театра уникальная, содержит и танцевальные композиции, и музыкальное сопровождение, и интересный видеоряд, добавляет Рыжкова.Родители играют вместе с детьмиСемейный театр, актеры которого задействованы в постановке "Подаренная жизнь", был создан в рамках курса "Православная психология и семейное консультирование" на площадке Таврической духовной семинарии и объединил людей, выступающих за сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала режиссер спектакля, кандидат психологических наук, член правления РО МОО "Союз православных женщин" Республики Крым Таисия Данилова."Как-то на одном из занятий на курсе "Православная психология и семейное консультирование" в Таврической духовной семинарии мы использовали психодраму Морено. Получилось живо, открыто, искренне, а главное, что был эффект. Так было решено использовать театр как площадку для того, чтобы транслировать людям определенные ценности и решать их психологические проблемы, – рассказала она РИА Новости Крым.Теперь родители и дети в непринужденной обстановке могут говорить о добре и зле, о совести, о вере, особенном выборе, о свободе, о непонимании, о любви и непринятии. И при этом не читать нотаций и не заниматься морализаторством, что особенно важно."Кроме того, в рамках доабортного консультирования у нас реализуется проект "Подаренная жизнь" – программы оказания помощи женщинам, которые находятся в ситуации кризисной беременности. Так и возникла идея создания одноименного спектакля", – отметила Данилова.Согласно фабуле спектакля, дети на небесах ждут, когда же их примут в семью, когда же их выберут и они родятся. А родители здесь, на земле, сомневаются – брать или не брать ребенка в семью. Все истории взяты из жизни, основаны на реальных событиях."Наша задача идти к зрителю через сердце, через образы. Транслировать семейные ценности через язык искусства, а не через язык скучных слов, каких-то лозунгов, которые давным-давно никого не трогают, а у современной молодежи вызывают отторжение", – говорит режиссер.– У вас в труппе нет профессиональных актеров. Не стыдно ли выходить на профессиональную сцену?– Не стыдно. Боязно, да. Но не стыдно. Ведь мы делаем доброе дело, для людей, для Бога. Мы всего лишь инструмент, с помощью которого хочется донести людям что-то очень важное. Средства от спектакля "Подаренная жизнь" пойдут на строительство детского хосписа, а также будут потрачены на проекты "Союза православных женщин".Посетить спектакль могут все желающие. Для того, чтобы получить билет, необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на афише.250 билетов на акцию-спектакль "Подаренная жизнь" уже забронированы, добавила она.В настоящее время отделение паллиативной медицинской помощи детям функционирует на базе Республиканской детской клинической больницы, в отделении предусмотрено всего десять мест.Новое здание Крымского детского хосписа в Феодосии уже передано некоммерческой организации "Крымский детский хоспис" в соответствии с законодательными регламентами поданы и все необходимые документы для передачи земельного участка. По предварительным расчетам, которые были сделаны еще несколько лет назад, стоимость проекта по строительству составит более 300 миллионов рублей.Площадь переданного здания на территории бывшего детского санатория, неподалеку от Золотого пляжа, чуть больше тысячи "квадратов", сейчас готовится эскизный проект.Читайте также на РИА Новости Крым:"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуДетский хоспис в Севастополе: когда начнут строительствоКак в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями
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4.7
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новости крыма, тихон шевкунов, дети, культура, искусство , детский хоспис в крыму
Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа

Спектакль в поддержку детского хосписа покажут в Симферополе

20:53 13.06.2024
 
© Правительство Республик КрымВ Симферополе пройдет благотворительный спектакль-акция в помощь подопечным детского хосписа
В Симферополе пройдет благотворительный спектакль-акция в помощь подопечным детского хосписа
© Правительство Республик Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мать четверых детей узнает, что беременна пятым. Денег не хватает. Поддержки и помощи от мужа – нет. И она задумывается над тем, чтобы сделать аборт. А где-то там, на небе, эта нарожденная жизнь очень хочет появиться на свет и быть самой любимой. Все это – реальная история, которую расскажут со сцены Государственного академического музыкального театра Республики Крым не профессиональные актеры, а домохозяйки, учителя и предприниматели, родители и дети, актеры православного семейного театра. Собранные средства в рамках акции будут направлены в помощь подопечным Крымского детского хосписа. Премьера состоится во вторник, 25 июня.
Организаторами акции выступает региональное отделение Международной общественной организации "Союз православных женщин" в Республике Крым в партнерстве с АНО "Крымский детский хоспис". Акция проходит по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона при содействии отдела по делам семьи Крымской митрополии.

Невыдуманные истории о любви и боли

Одну из главных ролей в спектакле играет генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова. Первым посещать семейный театр когда-то стал ее сын Вова, а затем к овладению актерским мастерством подключилась и она.
"Когда ребенок начал играть в постановке, то и для меня нашлась роль. Моя героиня - мама четверых детей с бесконечно работающим мужем, которая беременна пятым ребенком. В семье встаёт вопрос: рожать или прервать его жизнь? Спойлерить не буду. Но нам бы очень хотелось, чтобы каждая женщина, услышав под сердцем стук сердца своего ребенка, могла выбрать жизнь", – рассказала Рыжкова РИА Новости Крым.
Задействованы в спектакле и мамы детей с паллиативным статусом, которые являются подопечными детского хосписа.

"Верю, что этот спектакль сможет попасть в самое сердце, в самую душу, тронуть ее и прорасти нужными плодами для сохранения маленькой жизни", – признается она.

Постановка семейного театра уникальная, содержит и танцевальные композиции, и музыкальное сопровождение, и интересный видеоряд, добавляет Рыжкова.

Родители играют вместе с детьми

Семейный театр, актеры которого задействованы в постановке "Подаренная жизнь", был создан в рамках курса "Православная психология и семейное консультирование" на площадке Таврической духовной семинарии и объединил людей, выступающих за сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала режиссер спектакля, кандидат психологических наук, член правления РО МОО "Союз православных женщин" Республики Крым Таисия Данилова.
"Как-то на одном из занятий на курсе "Православная психология и семейное консультирование" в Таврической духовной семинарии мы использовали психодраму Морено. Получилось живо, открыто, искренне, а главное, что был эффект. Так было решено использовать театр как площадку для того, чтобы транслировать людям определенные ценности и решать их психологические проблемы, – рассказала она РИА Новости Крым.
Теперь родители и дети в непринужденной обстановке могут говорить о добре и зле, о совести, о вере, особенном выборе, о свободе, о непонимании, о любви и непринятии. И при этом не читать нотаций и не заниматься морализаторством, что особенно важно.
"Кроме того, в рамках доабортного консультирования у нас реализуется проект "Подаренная жизнь" – программы оказания помощи женщинам, которые находятся в ситуации кризисной беременности. Так и возникла идея создания одноименного спектакля", – отметила Данилова.
Согласно фабуле спектакля, дети на небесах ждут, когда же их примут в семью, когда же их выберут и они родятся. А родители здесь, на земле, сомневаются – брать или не брать ребенка в семью. Все истории взяты из жизни, основаны на реальных событиях.
"Наша задача идти к зрителю через сердце, через образы. Транслировать семейные ценности через язык искусства, а не через язык скучных слов, каких-то лозунгов, которые давным-давно никого не трогают, а у современной молодежи вызывают отторжение", – говорит режиссер.
– У вас в труппе нет профессиональных актеров. Не стыдно ли выходить на профессиональную сцену?
– Не стыдно. Боязно, да. Но не стыдно. Ведь мы делаем доброе дело, для людей, для Бога. Мы всего лишь инструмент, с помощью которого хочется донести людям что-то очень важное. Средства от спектакля "Подаренная жизнь" пойдут на строительство детского хосписа, а также будут потрачены на проекты "Союза православных женщин".
Посетить спектакль могут все желающие. Для того, чтобы получить билет, необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на афише.
"Билеты у нас благотворительные, мы их раздаем. Пожертвование можно будет сделать уже на месте, в театре разместят специальные боксы", – объяснила Данилова.
250 билетов на акцию-спектакль "Подаренная жизнь" уже забронированы, добавила она.
В настоящее время отделение паллиативной медицинской помощи детям функционирует на базе Республиканской детской клинической больницы, в отделении предусмотрено всего десять мест.
Новое здание Крымского детского хосписа в Феодосии уже передано некоммерческой организации "Крымский детский хоспис" в соответствии с законодательными регламентами поданы и все необходимые документы для передачи земельного участка. По предварительным расчетам, которые были сделаны еще несколько лет назад, стоимость проекта по строительству составит более 300 миллионов рублей.
Площадь переданного здания на территории бывшего детского санатория, неподалеку от Золотого пляжа, чуть больше тысячи "квадратов", сейчас готовится эскизный проект.
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