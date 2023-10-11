Крымский детский хоспис появится в Феодосии
Рыжкова: единственный в Крыму детский хоспис на 20 мест построят в Феодосии
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Единственный в Крыму детский хоспис, рассчитанный на 20 мест, будет построен в Феодосии. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
В настоящее время отделение паллиативной медицинской помощи детям функционирует на базе Республиканской детской клинической больницы, в отделении предусмотрено всего десять мест.
"В Феодосии, на территории бывшего детского лагеря, будет построен первый детский хоспис у моря", – рассказала Рыжкова, отметив, что локация была изменена.
Так, ранее сообщалось, что под строительство Крымского детского хосписа было передано здание бывшей школы в селе Новозбурьевка Симферопольского района. Однако это решение было изменено.
По словам Рыжковой, новое здание в Феодосии уже передано некоммерческой организации "Крымский детский хоспис" в соответствии с законодательными регламентами и уже поданы все необходимые документы для передачи земельного участка. По предварительным расчетам, которые были сделаны еще два года назад, "стоимость проекта по строительству составит более 300 млн рублей".
"Заключены партнерские договора с командами проектировщиков и командами, которые будут заниматься изыскательными работами. Ребята наши крымские, местные, на бесплатной основе они берут на себя огромный пласт работы от проектирования до ввода здания в эксплуатацию", – отметила Рыжкова.
Площадь переданного здания чуть больше тысячи "квадратов", оно "хорошее, крепкое и его можно реконструировать", сказала она.
Ранее сообщалось, что в Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли более чем 70 тяжелобольным детям.
Теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
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