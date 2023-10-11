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Крымский детский хоспис появится в Феодосии

Крымский детский хоспис появится в Феодосии - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Крымский детский хоспис появится в Феодосии

Единственный в Крыму детский хоспис, рассчитанный на 20 мест, будет построен в Феодосии. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T20:46

2023-10-11T20:46

2023-10-11T20:46

феодосия

анна рыжкова

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Единственный в Крыму детский хоспис, рассчитанный на 20 мест, будет построен в Феодосии. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.В настоящее время отделение паллиативной медицинской помощи детям функционирует на базе Республиканской детской клинической больницы, в отделении предусмотрено всего десять мест.Так, ранее сообщалось, что под строительство Крымского детского хосписа было передано здание бывшей школы в селе Новозбурьевка Симферопольского района. Однако это решение было изменено.По словам Рыжковой, новое здание в Феодосии уже передано некоммерческой организации "Крымский детский хоспис" в соответствии с законодательными регламентами и уже поданы все необходимые документы для передачи земельного участка. По предварительным расчетам, которые были сделаны еще два года назад, "стоимость проекта по строительству составит более 300 млн рублей".Площадь переданного здания чуть больше тысячи "квадратов", оно "хорошее, крепкое и его можно реконструировать", сказала она.Ранее сообщалось, что в Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли более чем 70 тяжелобольным детям.Теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статусПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияРушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка

феодосия

симферопольский район

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феодосия, анна рыжкова, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, симферопольский район