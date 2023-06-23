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В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус
В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус
Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T13:14
2023-06-23T13:14
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здравоохранение в россии
анна рыжкова
здоровье
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.И отметила, что выездная бригада – это не бригада скорой помощи. И если ребенок нуждается в экстренной помощи, родителям необходимо вызывать "скорую". По ее словам, если семья отправляется домой из отделения, то ей, при наличии паллиативного статуса и такой необходимости, предоставляется от государства и функциональная кровать, и аппарат ИВЛ, и другое медоборудование или медицинские расходные материалы. Все эти услуги являются абсолютно бесплатными.При этом она уточнила, что лечебное питание получают дети-инвалиды, а паллиативный статус дает привилегии только в части обеспечения расходными медицинскими материалами, определенным оборудованием и расходниками к нему.Кроме того, ранее сообщалось, что семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье.Также теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Нога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезыНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатРушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, анна рыжкова, здоровье, республиканская детская клиническая больница (рдкб)
В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус

Паллиативный статус дает право на бесплатное медоборудование и выезд патронажной бригады

13:14 23.06.2023
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение Крымского детского хосписа в РДКБ
Паллиативное отделение Крымского детского хосписа в РДКБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

"Когда ребенку присваивается паллиативный статус, то у семьи появляется возможность получать от государства определенные расходные медицинские материалы, также он может претендовать на помощь в отделении (паллиативное отделение медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице – ред.) и на выезд патронажной бригады", – сказала Рыжкова.

И отметила, что выездная бригада – это не бригада скорой помощи. И если ребенок нуждается в экстренной помощи, родителям необходимо вызывать "скорую". По ее словам, если семья отправляется домой из отделения, то ей, при наличии паллиативного статуса и такой необходимости, предоставляется от государства и функциональная кровать, и аппарат ИВЛ, и другое медоборудование или медицинские расходные материалы. Все эти услуги являются абсолютно бесплатными.

"Дальнейшее обеспечение регулируется: если успели закупить, то семья получает, а если нет, то вступаем в поддержку мы (Крымский детский хоспис – ред.) и обеспечиваем семью до тех пор, пока государство не исполнит свой функционал", - сказала Рыжкова.

При этом она уточнила, что лечебное питание получают дети-инвалиды, а паллиативный статус дает привилегии только в части обеспечения расходными медицинскими материалами, определенным оборудованием и расходниками к нему.
Кроме того, ранее сообщалось, что семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье.
Также теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
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