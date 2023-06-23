В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус
Паллиативный статус дает право на бесплатное медоборудование и выезд патронажной бригады
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение Крымского детского хосписа в РДКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
"Когда ребенку присваивается паллиативный статус, то у семьи появляется возможность получать от государства определенные расходные медицинские материалы, также он может претендовать на помощь в отделении (паллиативное отделение медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице – ред.) и на выезд патронажной бригады", – сказала Рыжкова.
И отметила, что выездная бригада – это не бригада скорой помощи. И если ребенок нуждается в экстренной помощи, родителям необходимо вызывать "скорую". По ее словам, если семья отправляется домой из отделения, то ей, при наличии паллиативного статуса и такой необходимости, предоставляется от государства и функциональная кровать, и аппарат ИВЛ, и другое медоборудование или медицинские расходные материалы. Все эти услуги являются абсолютно бесплатными.
"Дальнейшее обеспечение регулируется: если успели закупить, то семья получает, а если нет, то вступаем в поддержку мы (Крымский детский хоспис – ред.) и обеспечиваем семью до тех пор, пока государство не исполнит свой функционал", - сказала Рыжкова.
При этом она уточнила, что лечебное питание получают дети-инвалиды, а паллиативный статус дает привилегии только в части обеспечения расходными медицинскими материалами, определенным оборудованием и расходниками к нему.
Кроме того, ранее сообщалось, что семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье.
Также теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
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