https://crimea.ria.ru/20230623/v-seme-tyazhelobolnoy-rebenok-chto-daet-palliativnyy-status-1129582382.html

В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус

В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус - РИА Новости Крым, 23.06.2023

В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус

Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T13:14

2023-06-23T13:14

2023-06-23T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.И отметила, что выездная бригада – это не бригада скорой помощи. И если ребенок нуждается в экстренной помощи, родителям необходимо вызывать "скорую". По ее словам, если семья отправляется домой из отделения, то ей, при наличии паллиативного статуса и такой необходимости, предоставляется от государства и функциональная кровать, и аппарат ИВЛ, и другое медоборудование или медицинские расходные материалы. Все эти услуги являются абсолютно бесплатными.При этом она уточнила, что лечебное питание получают дети-инвалиды, а паллиативный статус дает привилегии только в части обеспечения расходными медицинскими материалами, определенным оборудованием и расходниками к нему.Кроме того, ранее сообщалось, что семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье.Также теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Нога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезыНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатРушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка

https://crimea.ria.ru/20230127/palliativnaya-pomosch-v-krymu-otkryty-pervye-vyezdnye-otdeleniya-1126623681.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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