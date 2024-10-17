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Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45% - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%
Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45% - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%
Спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:47
2024-10-17T15:47
аренда жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес возрос к трехкомнатным квартирам – на 56%. Об этом сообщает сервис "Авито Недвижимость" со ссылкой на собственное исследование.По данным экспертов, за год симферопольцы и гости столицы Крыма стали чаще интересоваться студиями (+10%) и квартирами с четырьмя комнатами и более (+2%).Средняя стоимость аренды квартиры в Симферополе составила 34 тысячи рублей в месяц.В Севастополе спрос на долгосрочную аренду квартир за этот же период вырос на 9%. Интерес к студиям в городе увеличился на 10%, к "однушкам" и "двушкам" — на 6% и 14% соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 16%. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 26 тысяч рублей.В среднем по России спрос на долгосрочную аренду жилья на платформе по сравнению со II кварталом вырос на треть. В частности, интерес к студиям увеличился на 37%, к объектам с тремя комнатами и более – на 32%, к "однушкам" – на 29%, к "двушкам" – на 27%.Самая высокая динамика роста спроса на аренду наблюдается в Ставрополе (+91%), Калуге (+71), Томске и Кирове (+68%).Предложение на рынке долгосрочной аренды на "Авито Недвидимость" увеличилось на 7%, а за год — на 9%.При этом средняя стоимость аренды квартиры за квартал по России, по данным исследования, в целом увеличилась на две тысячи рублей – с 28 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
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96
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аренда жилья, новости, новости крыма, недвижимость, недвижимость в крыму, крым
Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале вырос на 45%

15:47 17.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАренда жилья
Аренда жилья - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес возрос к трехкомнатным квартирам – на 56%. Об этом сообщает сервис "Авито Недвижимость" со ссылкой на собственное исследование.
"В Симферополе спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 45% за квартал. Интерес к "однушкам" и "двушкам" — на 43% и 33% соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 56%, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 53%", - говорится в материалах.
По данным экспертов, за год симферопольцы и гости столицы Крыма стали чаще интересоваться студиями (+10%) и квартирами с четырьмя комнатами и более (+2%).
Средняя стоимость аренды квартиры в Симферополе составила 34 тысячи рублей в месяц.
В Севастополе спрос на долгосрочную аренду квартир за этот же период вырос на 9%. Интерес к студиям в городе увеличился на 10%, к "однушкам" и "двушкам" — на 6% и 14% соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 16%. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 26 тысяч рублей.
В среднем по России спрос на долгосрочную аренду жилья на платформе по сравнению со II кварталом вырос на треть. В частности, интерес к студиям увеличился на 37%, к объектам с тремя комнатами и более – на 32%, к "однушкам" – на 29%, к "двушкам" – на 27%.
Самая высокая динамика роста спроса на аренду наблюдается в Ставрополе (+91%), Калуге (+71), Томске и Кирове (+68%).
Предложение на рынке долгосрочной аренды на "Авито Недвидимость" увеличилось на 7%, а за год — на 9%.
При этом средняя стоимость аренды квартиры за квартал по России, по данным исследования, в целом увеличилась на две тысячи рублей – с 28 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аренда жильяНовостиНовости КрымаНедвижимостьНедвижимость в КрымуКрым
 
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