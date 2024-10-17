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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
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севастополь
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

15:58 17.10.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он.
Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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