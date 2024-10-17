https://crimea.ria.ru/20241017/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1140993694.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
срочные новости крыма
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе