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В России с января повысят МРОТ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В России с января повысят МРОТ
В России с января повысят МРОТ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В России с января повысят МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублей в месяц. Соответствующий правительственный законопроект принят во вторник... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T16:14
2024-10-22T16:14
новости
михаил мишустин
минимальный размер оплаты труда (мрот)
россия
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублей в месяц. Соответствующий правительственный законопроект принят во вторник Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях.В первом чтении соответствующий закон был принят российскими парламентариями 17 октября. Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал Указ о национальных целях развития РоссииВ Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублейСколько налогов должны заплатить крымчане до декабря
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РИА Новости Крым
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новости, михаил мишустин, минимальный размер оплаты труда (мрот), россия, государственная дума рф
В России с января повысят МРОТ

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2025 года

16:14 22.10.2024
 
© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублей в месяц. Соответствующий правительственный законопроект принят во вторник Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях.
"Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В первом чтении соответствующий закон был принят российскими парламентариями 17 октября. Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.
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НовостиМихаил МишустинМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)РоссияГосударственная Дума РФ
 
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