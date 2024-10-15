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Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря
Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря
До 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела налогообложения... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:34
2024-10-15T21:11
крым
налоги
радио "спутник в крыму"
федеральная налоговая служба (фнс)
уфнс россии по республике крым
общество
финансы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий.По его словам, кампания по исчислению имущественных налогов на сегодняшний день завершена. Согласно полученным данным, в текущем году за налоговый период 2023, а также по неисполненным налоговым обязательствам в 2021 и 2022 годах налоговыми органами Крыма исчислено налогов на 2,7 млрд рублей.Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган. И еще с 9 сентября в адрес всех собственников транспортных средств и объектов недвижимости было направлено свыше 700 тысяч уведомлений."Приоритетным способом является рассылка в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или кабинет на едином портале Госуслуг. Лица, не имеющие доступа к сервисам, налоговые уведомления получат заказными письмами по почте", – добавил Грудницкий.Он подчеркнул, что согласно изменениям, при исчислении налогов на этот раз применялись некоторые ограничения. В частности, это коснулось налога на землю в связи с проведенным ранее новым туром кадастровой оценки земель.Еще одно отличие: налог на имущество физлиц в текущем, четвертом налоговом периоде, не будет превышать 10% по отношению к исчисленной сумме за предыдущий период, добавил Грудницкий. Для первых трех периодов были предусмотрены понижающие коэффициенты: 0,2; 0,4 и 0,6.Также по транспортному налогу в Крыму продлена льгота в отношении электрокаров на 20203-24 годы, отметил Грудницкий.Он напомнил, что на получение налоговых льгот либо вычетов имеют право Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп. А также инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ликвидации катастроф (в том числе на Чернобыльской АЭС), многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, пенсионеры, получающие пенсию, и лица, достигшие возраста 60 и 55 лет – мужчины и женщины соответственно.Кроме того, с августа текущего года, освобождение от уплаты налогов на имущество (дом, квартира, хозпостройка, гараж или машиноместо) предусмотрено для участников СВО и членов их семей.1 декабря является для собственников недвижимости предельной датой, до которой обязанность по уплате налогов необходимо исполнить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладамПочему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФНалог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу
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96
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крым, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), уфнс россии по республике крым, общество, финансы, новости крыма
Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря

Крымчане до 1 декабря должны заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов

21:34 15.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий.
По его словам, кампания по исчислению имущественных налогов на сегодняшний день завершена. Согласно полученным данным, в текущем году за налоговый период 2023, а также по неисполненным налоговым обязательствам в 2021 и 2022 годах налоговыми органами Крыма исчислено налогов на 2,7 млрд рублей.
"1,1 млрд – это транспортный налог, 925 млн рублей – это налог на имущество физических лиц. И более 600 млн рублей исчислено", – уточнил Грудницкий.
Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган. И еще с 9 сентября в адрес всех собственников транспортных средств и объектов недвижимости было направлено свыше 700 тысяч уведомлений.
"Приоритетным способом является рассылка в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или кабинет на едином портале Госуслуг. Лица, не имеющие доступа к сервисам, налоговые уведомления получат заказными письмами по почте", – добавил Грудницкий.
Он подчеркнул, что согласно изменениям, при исчислении налогов на этот раз применялись некоторые ограничения. В частности, это коснулось налога на землю в связи с проведенным ранее новым туром кадастровой оценки земель.
"И если кадастровая стоимость участка, применяемая с 1 января 2023 года, больше стоимости применяемой с 1 января 2022 года, то для расчета будут использоваться показатели 2022 года. То есть будет выбрана меньшая база налогообложения", – пояснил он.
Еще одно отличие: налог на имущество физлиц в текущем, четвертом налоговом периоде, не будет превышать 10% по отношению к исчисленной сумме за предыдущий период, добавил Грудницкий. Для первых трех периодов были предусмотрены понижающие коэффициенты: 0,2; 0,4 и 0,6.
Также по транспортному налогу в Крыму продлена льгота в отношении электрокаров на 20203-24 годы, отметил Грудницкий.
Он напомнил, что на получение налоговых льгот либо вычетов имеют право Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп. А также инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ликвидации катастроф (в том числе на Чернобыльской АЭС), многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, пенсионеры, получающие пенсию, и лица, достигшие возраста 60 и 55 лет – мужчины и женщины соответственно.
Кроме того, с августа текущего года, освобождение от уплаты налогов на имущество (дом, квартира, хозпостройка, гараж или машиноместо) предусмотрено для участников СВО и членов их семей.
1 декабря является для собственников недвижимости предельной датой, до которой обязанность по уплате налогов необходимо исполнить.
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