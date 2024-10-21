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В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей
В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей
Правительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
севастополь
михаил развожаев
бюджет
бюджет севастополя
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Так, в проекте основного финансового документа расходы выше уровня доходов на 4,7 миллиарда рублей.Доходы в 2026 и 2027 году предположительно составят 69,4 млрд и 62,3 млрд рублей, расходы соответственно будут на уровне 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей.По словам губернатора, "бюджет не простой", но вместе с тем "все социальные обязательства заложены, все выплаты проиндексированы".Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2025 год запланирован в сумме 31,6 млрд рублей, на 2026 год в сумме 33,4 млрд рублей, на 2027 год в сумме 36 млрд рублей. Динамика собственных доходов показывает стабильный рост.Развожаев отметил, что бюджет Севастополя социально ориентированный: на 2025 год почти половина средств – 33,7 млрд рублей – потратят на обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения). Больше всего средств планируется направить на образование (38%), социальную политику (30%) и здравоохранение (25%).На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство планируется предусмотреть 29,3 млрд рублей.Проект бюджета будет внесен в среду на рассмотрение в Законодательное собрание, где будет продолжено более предметное изучение документа, в том числе и на публичных слушаниях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на КрымСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуПроект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, бюджет, бюджет севастополя, экономика, новости крыма
В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей
В Севастополе утвержден проект бюджета на 2025 год с дефицитом около 5 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя в понедельник утвердило проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Так, в проекте основного финансового документа расходы выше уровня доходов на 4,7 миллиарда рублей.
"Определены основные характеристики бюджета Севастополя. Общий объем доходов бюджета города на 2025 год запланирован в размере 65,8 млрд, расходы бюджета составят 70,5 млрд рублей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Доходы в 2026 и 2027 году предположительно составят 69,4 млрд и 62,3 млрд рублей, расходы соответственно будут на уровне 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей.
По словам губернатора, "бюджет не простой", но вместе с тем "все социальные обязательства заложены, все выплаты проиндексированы".
Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2025 год запланирован в сумме 31,6 млрд рублей, на 2026 год в сумме 33,4 млрд рублей, на 2027 год в сумме 36 млрд рублей. Динамика собственных доходов показывает стабильный рост.
Развожаев отметил, что бюджет Севастополя социально ориентированный: на 2025 год почти половина средств – 33,7 млрд рублей – потратят на обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения). Больше всего средств планируется направить на образование (38%), социальную политику (30%) и здравоохранение (25%).
На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство планируется предусмотреть 29,3 млрд рублей.
Проект бюджета будет внесен в среду на рассмотрение в Законодательное собрание, где будет продолжено более предметное изучение документа, в том числе и на публичных слушаниях.
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