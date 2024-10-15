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Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым
Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым
Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по реализуемым государственным программам на следущий год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T17:22
2024-10-15T17:22
радио "спутник в крыму"
крымский бюджет
бюджет
крым
новости крыма
владимир константинов
экономика крыма
государственная дума рф
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по реализуемым государственным программам на следущий год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, принимавший участие в парламентских слушаниях по рассмотрению параметров проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.По его словам, параметры главного финансового документа страны в целом демонстрируют стабильность финансовой системы РФ. При этом и сама республика увеличивает собственную доходную часть за счет экономического роста."Структурно могут быть проблемы, и над ними нужно будет работать. Главное, что у нас есть много инструментов. Кроме того, у главы республики хорошие взаимоотношения и авторитет на федеральном уровне", – отметил спикер парламента региона.Константинов добавил, что проект крымского бюджета на будущий год и плановый период 2026 и 2027 годов уже готов, его параметры определены. Утвердить документ планируется в ноябре.В Госдуме рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Ожидается, что в следующем году доходы казны вырастут более чем на 11,5% и превысят 40 триллионов рублей. Из них 13,5 триллионов рублей заложено на национальную оборону, 6,5 триллионов рублей – на соцподдержку граждан.Счетная палата РФ на этой неа,деле представила положительное заключение на проект федерального бюджета. По словам главы ведомства Бориса Ковальчука, бюджет является сбалансированным, учитывающим и интересы национальной оборонной безопасности, и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом.В 2025 году больше всего средств планируется выделить на социальные и социально-инфраструктурные нацпроекты: "Семья" — 2,8 трлн рублей, "Инфраструктура для жизни" — 1,17 трлн рублей, "Молодежь и дети" — 460 млрд рублей, "Продолжительная и активная жизнь" — 370 млрд рублей.Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает в том числе поддержку регионов в вопросах обеспечения стабильности выплаты заработной платы, выполнения первоочередных обязательств и инфраструктурного развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крымский бюджет, бюджет, крым, новости крыма, владимир константинов, экономика крыма, государственная дума рф, государственный совет рк (госсовет)
Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым

Крыму не сократят расходы федерального бюджета по госпрограммам в 2025 году – Константинов

17:22 15.10.2024
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по реализуемым государственным программам на следущий год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, принимавший участие в парламентских слушаниях по рассмотрению параметров проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Конечно, мы понимаем, в каком мире и в какое время мы живем. Для Крыма это (поддержка федерального центра – ред.) очень важно. Нам нужно сохранить те темпы модернизации нашей инфраструктуры и темпы развития, которые мы имеем. Такую гарантию мы в определенной степени получили. По крымским программам урезания не будет", - сказал Константинов.
По его словам, параметры главного финансового документа страны в целом демонстрируют стабильность финансовой системы РФ. При этом и сама республика увеличивает собственную доходную часть за счет экономического роста.
"Структурно могут быть проблемы, и над ними нужно будет работать. Главное, что у нас есть много инструментов. Кроме того, у главы республики хорошие взаимоотношения и авторитет на федеральном уровне", – отметил спикер парламента региона.
Константинов добавил, что проект крымского бюджета на будущий год и плановый период 2026 и 2027 годов уже готов, его параметры определены. Утвердить документ планируется в ноябре.
В Госдуме рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Ожидается, что в следующем году доходы казны вырастут более чем на 11,5% и превысят 40 триллионов рублей. Из них 13,5 триллионов рублей заложено на национальную оборону, 6,5 триллионов рублей – на соцподдержку граждан.
Счетная палата РФ на этой неа,деле представила положительное заключение на проект федерального бюджета. По словам главы ведомства Бориса Ковальчука, бюджет является сбалансированным, учитывающим и интересы национальной оборонной безопасности, и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом.
В 2025 году больше всего средств планируется выделить на социальные и социально-инфраструктурные нацпроекты: "Семья" — 2,8 трлн рублей, "Инфраструктура для жизни" — 1,17 трлн рублей, "Молодежь и дети" — 460 млрд рублей, "Продолжительная и активная жизнь" — 370 млрд рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает в том числе поддержку регионов в вопросах обеспечения стабильности выплаты заработной платы, выполнения первоочередных обязательств и инфраструктурного развития.
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