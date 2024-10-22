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Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас
Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас
Пожар на автозаправочной станции в Энергодаре ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T14:19
2024-10-22T14:19
2024-10-22T14:23
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Пожар на автозаправочной станции в Энергодаре ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар на АЗС в городе Энергодаре Запорожской области произошел 22 октября в результате атаки беспилотников ВСУ, погиб работник автозаправочной станции, сообщал ранее губернатор региона Евгений Балицкий.По данным ведомства, осколками повреждена легковая машина и остекление здания автозаправки.Ранее во вторник Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабженияТри женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской областиСотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле
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РИА Новости Крым
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энергодар, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, азс
Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас
Пожарные потушили цистерну с газом в Энергодаре - МЧС России
14:19 22.10.2024 (обновлено: 14:23 22.10.2024)