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Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас

Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас

Пожар на автозаправочной станции в Энергодаре ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T14:19

2024-10-22T14:19

2024-10-22T14:23

энергодар

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Пожар на автозаправочной станции в Энергодаре ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар на АЗС в городе Энергодаре Запорожской области произошел 22 октября в результате атаки беспилотников ВСУ, погиб работник автозаправочной станции, сообщал ранее губернатор региона Евгений Балицкий.По данным ведомства, осколками повреждена легковая машина и остекление здания автозаправки.Ранее во вторник Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабженияТри женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской областиСотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле

энергодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, азс