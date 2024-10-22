https://crimea.ria.ru/20241022/vsu-atakuyut-energodar---est-pogibshiy-1141254112.html

ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший

ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший - РИА Новости Крым, 22.10.2024

ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший

Киевские беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара в Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T09:34

2024-10-22T09:34

2024-10-22T09:34

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

новости

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Киевские беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара в Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в городе отсутствует электроснабжение. Жителей Энергодара просят сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, до полной стабилизации обстановки не выходить на улицу. Работает ПВО.В понедельник, 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщал об отключении высоковольтной линии энергоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, новости, обстрелы всу, происшествия