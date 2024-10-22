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ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший
ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший - РИА Новости Крым, 22.10.2024
ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший
Киевские беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара в Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T09:34
2024-10-22T09:34
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
новости
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Киевские беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара в Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в городе отсутствует электроснабжение. Жителей Энергодара просят сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, до полной стабилизации обстановки не выходить на улицу. Работает ПВО.В понедельник, 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщал об отключении высоковольтной линии энергоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, новости, обстрелы всу, происшествия
ВСУ атакуют Энергодар - есть погибший

Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ по Энергодару

09:34 22.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Киевские беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара в Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
"Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший", - говорится в официальном Telegram-канале губернатора.
По информации Балицкого, в городе отсутствует электроснабжение. Жителей Энергодара просят сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, до полной стабилизации обстановки не выходить на улицу. Работает ПВО.
В понедельник, 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщал об отключении высоковольтной линии энергоснабжения.
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ЭнергодарЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Евгений БалицкийНовостиОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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