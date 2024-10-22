https://crimea.ria.ru/20241022/indiya-gotova-pomoch-mirnomu-uregulirovaniyu-na-ukraine--modi-1141264337.html

Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди

Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди

Индия готова оказать любое возможное содействие мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T14:12

2024-10-22T14:12

2024-10-22T14:12

владимир путин (политик)

нарендра моди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Индия готова оказать любое возможное содействие мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - приводит РИА Новости слова Моди.Ранее Владимир Путин в ходе встречи с представителями масс-медиа стран БРИКС заявил, что Москва с уважением воспринимает инициативу государств, которые стремятся разрешить украинский конфликт путем мирных переговоров. В частности, Китай и Бразилия, по его словам, "очень взвешенно и объективно подходят к вопросам урегулирования". Российский лидер добавил, что союзники России, включая страны БРИКС, заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта мирным способом.Президент России ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы стран-участников международного объединения и его партнеров, но и многие другие видные государственные деятели. Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Президент России Владимир Путин во вторник проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваКогда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нарендра моди, индия, россия, политика, брикс, новости, украина