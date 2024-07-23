Рейтинг@Mail.ru
В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-gruzovik-stolknulsya-s-legkovushkoy---postradali-pyat-chelovek-1139073790.html
В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:58
2024-07-23T13:58
дтп
дтп в крыму и севастополе
белогорский район
новости крыма
новости
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139073427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b59e485aad210eabaf15916177545f02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в аварии есть пострадавшие.Деблокация пострадавших из поврежденных автомобилей не проводилась. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность на месте происшествия, уточнили в ведомстве.Как уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла в 11.10 на 50 км автодороги "Нижнегорск-Белогорск". 34-летний водитель автомобиля LADA Granta не предоставил преимущество грузовику DAF.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура. Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в СевастополеРебенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в КрымуВ Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139073427_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_77cca4f5d0473c159cab11565e7a19de.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, новости крыма, новости, происшествия, крым
В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек

В Белогорском районе Крыма в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали пять человек

13:58 23.07.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Белогорском районе
ДТП в Белогорском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в аварии есть пострадавшие.
"ДТП с пострадавшими в районе села Яблочное Белогорского района. На место отправлено одно отделение. Столкновение грузового автомобиля с легковым", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Деблокация пострадавших из поврежденных автомобилей не проводилась. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность на месте происшествия, уточнили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла в 11.10 на 50 км автодороги "Нижнегорск-Белогорск". 34-летний водитель автомобиля LADA Granta не предоставил преимущество грузовику DAF.
"В результате ДТП пострадали пять человек автомобиля LADA Granta, в том числе трое несовершеннолетних, которые получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили правоохранители.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура. Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму
В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
 
ДТПДТП в Крыму и СевастополеБелогорский районНовости КрымаНовостиПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
14:35Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
14:23Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
14:15Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
14:04Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков
13:58В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
13:56В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине
13:51Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
13:45Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год
13:32Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки
13:20Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса
13:17Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
13:07В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
13:06Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
13:03Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек
12:56Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
12:52В Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах
12:42Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
12:41Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео 0:22
12:25ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
Лента новостейМолния