В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
В Белогорском районе Крыма в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали пять человек
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Белогорском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в аварии есть пострадавшие.
"ДТП с пострадавшими в районе села Яблочное Белогорского района. На место отправлено одно отделение. Столкновение грузового автомобиля с легковым", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Деблокация пострадавших из поврежденных автомобилей не проводилась. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность на месте происшествия, уточнили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла в 11.10 на 50 км автодороги "Нижнегорск-Белогорск". 34-летний водитель автомобиля LADA Granta не предоставил преимущество грузовику DAF.
"В результате ДТП пострадали пять человек автомобиля LADA Granta, в том числе трое несовершеннолетних, которые получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили правоохранители.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура. Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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