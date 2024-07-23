https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-gruzovik-stolknulsya-s-legkovushkoy---postradali-pyat-chelovek-1139073790.html

В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек

В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек

В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:58

2024-07-23T13:58

2024-07-23T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили РИА Новости Крым в главном управлении МЧС России по Крыму, в аварии есть пострадавшие.Деблокация пострадавших из поврежденных автомобилей не проводилась. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность на месте происшествия, уточнили в ведомстве.Как уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла в 11.10 на 50 км автодороги "Нижнегорск-Белогорск". 34-летний водитель автомобиля LADA Granta не предоставил преимущество грузовику DAF.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура. Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в СевастополеРебенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в КрымуВ Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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